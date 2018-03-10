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    БТР-4

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Испытания украинских БТР-4М для морпехов в Индонезии
    Испытания украинских БТР-4М для морпехов в Индонезии 
    06:25 24.01.2017
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    Пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между Министерством обороны Индонезии и ГП "Спецтехноэкспорт".
    Бригадные учения ВСУ
    Армия выросла, денег на ее перевооружение нет - эксперт
    07:42 18.05.2016
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    Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец заявил, что в 2016 году на выполнение гособоронзаказа в бюджет заложено порядка 6-7 миллиардов гривен. Однако на деле выделили лишь половину этой суммы.
    Украинское оружие на выставке Укроборонпрома
    Война войной, а торговля по расписанию. Украина продолжает продавать оружие
    09:47 06.07.2015
    2417
    "Революция достоинства" и начавшаяся вслед за ней "АТО" вовсе не помешали экспорту вооружения и военной техники из Украины – государства, ведущего боевые действия.
    Порошенко принял участие в передаче ВСУ боевой техники
    Порошенко презентовал военным более 100 единиц боевой техники 
    09:23 07.12.2014
    858Блокада Донбасса
    Церемония прошла на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области. Порошенко также наградил военных государственными наградами по случаю Дня ВСУ.
    Арсен Аваков
    Аваков: под Славянском идет бой с применением БТР и гранатометов
    07:30 03.06.2014
    2042Восстановление Славянска
    И.о. главы МВД Арсен Аваков сообщает о бое под Славянском с применением БТР и гранатометов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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