Пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между Министерством обороны Индонезии и ГП "Спецтехноэкспорт".
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец заявил, что в 2016 году на выполнение гособоронзаказа в бюджет заложено порядка 6-7 миллиардов гривен. Однако на деле выделили лишь половину этой суммы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".