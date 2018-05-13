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    Пропажа украинских рыбаков в Азовском море. Появился комментарий ФСБ

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    В пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили о задержании двух браконьеров в акватории Азовского моря. Они доставлены в порт Ейска.
    Бойцы спецподразделения Пограничного управления ФСБ России проводят учения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Российские пограничники задержали в акватории Азовского моря маломерное судно с двумя браконьерами без документов, сообщает пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

    По данным ведомства, маломерное судно было обнаружено пограничниками в четверг.

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    "На борту находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского. Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения", — говорится в сообщении регионального погрануправления.

    Ранее управление Госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области сообщило, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. Поиски пропавших были прекращены в пятницу вечером, поскольку супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в Ейске.

    В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков в Азовском море, консул Украины в РФ выехал на место для выяснения обстоятельств. Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москаленко.

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