Тела мужчин, пропавших на Пасху, найдены возле Жукова острова в Киеве

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Киеве обнаружили тела двух из трех мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова, сообщает "Очевидец 112" в Facebook.

"Нашли тело одного из мужчин, которые пропали у острова Жуков на Пасху. Водолазы обнаружили также и второго мужчину. Его руки торчат из-под ила, но достать трудно. Эти работы будут проводить спасатели ГСЧС. На месте сейчас полиция, скорая, спасатели и друзья погибших", — говорится в сообщении.

Очевидец 112 Тело мужчины, утонувшего возле Жукова острова в Киеве

Позже стало известно, что в 21.03 спасатели вытащили тело второго погибшего.

Очевидец 112 Тело мужчины, утонувшего возле Жукова острова в Киеве

Причины трагедии выясняются. Спасатели продолжают поиски третьего мужчины.

Напомним, на днях близ моста Патона в Киеве было найдено тело женщины. Личность погибшей устанавливают правоохранители.