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    Киев

    Тела мужчин, пропавших на Пасху, найдены возле Жукова острова в Киеве

    (обновлено: )3610
    Мужчины перевернулись на лодке недалеко от Жукова острова. Причины трагедии, которая произошла на Пасху, выясняются. Спасатели продолжают поиски третьего мужчины.
    Утопленник. Архивное фото
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Киеве обнаружили тела двух из трех мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова, сообщает "Очевидец 112" в Facebook.

    "Нашли тело одного из мужчин, которые пропали у острова Жуков на Пасху. Водолазы обнаружили также и второго мужчину. Его руки торчат из-под ила, но достать трудно. Эти работы будут проводить спасатели ГСЧС. На месте сейчас полиция, скорая, спасатели и друзья погибших", — говорится в сообщении.

    Очевидец 112
    Тело мужчины, утонувшего возле Жукова острова в Киеве

    Позже стало известно, что в 21.03 спасатели вытащили тело второго погибшего.

    Очевидец 112
    Тело мужчины, утонувшего возле Жукова острова в Киеве

    Причины трагедии выясняются. Спасатели продолжают поиски третьего мужчины. 

    Напомним, на днях близ моста Патона в Киеве было найдено тело женщины. Личность погибшей устанавливают правоохранители. 

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