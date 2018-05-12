Поиск украинских рыбаков прекращен из-за их задержания пограничниками РФ - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Азовском море Управление ГСЧС Украины в Запорожской области прекратило спасательную операцию по розыску двух украинских рыбаков, пропавших после выхода на лов.

"Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись", — говорится в заявлении спасателей 11 мая.

Позднее стало известно, что оба рыбака задержаны пограничниками Российской Федерации, об этом в правохранительные органы сообщила жена одного из рыбаков.

"Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в г Ейск Краснодарского края РФ. Спасатели ГосЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию", — сообщает "112 Украина".

Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.