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    Поиск украинских рыбаков прекращен из-за их задержания пограничниками РФ - СМИ

    (обновлено: )43232
    Украинские спасатели прекратили розыск в Азовском море двух рыбаков, которые отправились на лов с Бердянской косы. По информации жены одного из пропавших рыбаков, они задержаны пограничниками РФ.
    Рыбаки на траулере
    RIA News Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Азовском море Управление ГСЧС Украины в Запорожской области прекратило спасательную операцию по розыску двух украинских рыбаков, пропавших после выхода на лов.

    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины
    За вылов тюльки в Азовском бассейне моряков в Украине готовы... сажать

    "Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись", — говорится в заявлении спасателей 11 мая.

    Позднее стало известно, что оба рыбака задержаны пограничниками Российской Федерации, об этом в правохранительные органы сообщила жена одного из рыбаков.

    "Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в г Ейск Краснодарского края РФ. Спасатели ГосЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию", — сообщает "112 Украина".

    Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

    Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

    Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

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