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    Не заметил. В США рыбаки выпрыгнули из катера за секунду до столкновения

    (обновлено: )37210
    В сети появилось видео, как в США рыбаки успели выпрыгнуть в воду за секунду до столкновения своего судна с катером. Рыбаки остались живы, но получили травмы рук и ног.
    Канал CAPSTAN на Youtube

    Инцидент произошел несколько месяцев назад в американском штате Орегон, сообщает Oregon Live. Местный полицейский и рыбак-любитель Брайан Месс отправился вместе с двумя друзьями на небольшой лодке за лососем на реку Колумбия. Они захватили с собой камеру, которая и сняла момент столкновения.

    В какой-то момент рыбаки увидели, что на них с большой скоростью идет катер. Они начали кричать и размахивать руками, чтобы привлечь внимание капитана, однако судно не меняло курс. Троице не оставалось ничего иного, кроме как спрыгнуть в ледяную реку. Буквально через секунду катер врезался в их лодку.

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    Рыбаки уже обратились в суд с требованием компенсаций от капитана катера Марлина Ларсена. Сам Ларсен, в чьей крови не нашли следов алкоголя или наркотиков, виновным себя не считает и утверждает, что просто не увидел маленькую лодку.

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