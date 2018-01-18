Не заметил. В США рыбаки выпрыгнули из катера за секунду до столкновения

Инцидент произошел несколько месяцев назад в американском штате Орегон, сообщает Oregon Live. Местный полицейский и рыбак-любитель Брайан Месс отправился вместе с двумя друзьями на небольшой лодке за лососем на реку Колумбия. Они захватили с собой камеру, которая и сняла момент столкновения.

В какой-то момент рыбаки увидели, что на них с большой скоростью идет катер. Они начали кричать и размахивать руками, чтобы привлечь внимание капитана, однако судно не меняло курс. Троице не оставалось ничего иного, кроме как спрыгнуть в ледяную реку. Буквально через секунду катер врезался в их лодку.

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Рыбаки уже обратились в суд с требованием компенсаций от капитана катера Марлина Ларсена. Сам Ларсен, в чьей крови не нашли следов алкоголя или наркотиков, виновным себя не считает и утверждает, что просто не увидел маленькую лодку.