За вылов тюльки в Азовском бассейне моряков в Украине готовы... сажать

Госпогранслужба Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сразу три силовых ведомства: служба безопасности Украины, государственная пограничная служба и мало известная, но очень активная прокуратура АР Крыма, занялись, в буквальном смысле слова, "старой посудиной" — сейнером "Норд". Капитан и члены экипажа судна, как утверждают в прокуратуре, не имели право ловить рыбу в Азовском бассейне и выходить на промысел из порта в Керчи. Капитан сейнера Владимир Горбенко теперь находится в Украине в качестве подозреваемого, его экипаж то же не выпускают домой в Крым. Что интересно, но на месте этих рыбаков могли оказаться любые из его коллег крымчан.

Капитан, капитан — улыбнитесь

Тихий, мирный, немного запущенный, но такой милый в своей провинциальности город Херсон попал в эпицентр скандалов волею властей, который решили, что из-за близости к Крыму он хорошо подходит на роль города-арбитра в спорах Украины с полуостровом. В Херсоне разместилась прокуратура АР Крыма ГПУ, та самая, которая подписала подозрение Сталину и Берии за организованный геноцид крымскотатарского народа. Правда, лично подозрение еще не вручили. Но а сегодня они же продолжают со стороны материковой Украины, из Херсона, следить за тем, что происходит на оккупированной территории и выискивать любые нарушения украинского законодательства на полуострове, который живет по законам РФ. Не смотря на казалось бы абсурдность ситуации все очень серьезно, в чем убедился капитан Владимир Горбенко и его экипаж лично. Капитану сейнера то и дело "шьют" новые обвинения, посерьезнее чем Сталину и Берии.

О том, что в здании Херсонского суда будет серьезный процесс можно понять уже на подходе. То и дело в помещение заходят журналисты, операторы тянут штативы и сумки с камерами. Охрана на входе лениво осматривает содержимое — оружия нет — путь свободен. Но и к следственному судье попасть сразу не удается и все толпятся в коридорах. А процесс над капитаном "Норда" привлек не только местную скучающую без ярких событий прессу, на процесс подтянулись и журналисты работающие на некоторые центральные каналы.

"А вы не знаете, долго еще ждать? Мне бы на эфир успеть", — волнуется только один журналист переминаясь с ноги на ногу. Остальные безучастно что-то выискивают в телефонах в ожидании судьи, который где-то задерживается.

Кроме журналистов в помещении только одна группа людей с напряженными лицами бросается в глаза. Портфели в руках, белые рубашки, безошибочно указывают на юристов. На их фоне заметно выделяется высокий, загоревший мужчина, в котором издалека чувствуется человек обласканный морем. Это и есть Владимир Горбенко. Только он мало похож на бравого капитана, эдакого "морского волка".

"Переживаете?", — интересуюсь у капитана.

"Конечно. Я очень волнуюсь перед заседанием. Я не знаю, что решит суд. Это уже второе дело против меня. Я еще от первого не отошел, вот с собой постоянно ношу "скорую помощь", врачи дали", — вздыхает Владимир и показывает на пакет в руках, в котором пачка медикаментов и минералка.

Адвокаты говорят, что чудес не ждут, но постараются добиться того, чтобы Владимира хотя бы отпустили жить к родственникам в Мелитополь Запорожской области, чтобы больше не мыкался по гостиницам и съемным квартирам. Ведь оказался в незнакомом городе без средств к существованию.

"Мы не удивимся, если его опять захотят взять под стражу. Хотя его только вытянули из СИЗО под залог 35 тысяч гривен. Ну, ничего, будем отбивать", — отмечает адвокат Александр Руденко.

Тюлька подвела под статью

Судебное заседание, на котором снова избиралась мера пресечения для капитана судна "Норд" началось с опозданием. В зале суда, за единственным столом усадили всех участников процесса. Прокурор сидел плечом к плечу с подозреваемым в нарушении въезда на временно оккупированную территорию АР Крым, а так же незаконный промысел, который причинил ущерб государству. Именно второе обвинение появилось срезу после того, как Владимир Горбенко покинул стены.

Прокурор сразу расставил все точки. По его данным капитан, вопреки постановлению Украины о закрытии порта Керчь в 2014 году неоднократно его покидал. Все свидетельство и документация изъятая на судне выдана в Крыму или же в Ростове на Дону. А так же Горбенко "занимался преступной деятельностью — промышленным выловом рыбы", на его борту обнаружили 5625 тонн кильки. Поэтому попросил судью оставить его на территории Украины под личное обязательство. Защита попросила расширить место пребывания подзащитного, не ограничивать его передвижение только Херсонской областью, разрешить жить в Запорожской.

Аргументы капитана и адвокатов о том, что капитан занимался промыслом на законных основаниях и не ловил запрещенную к вылову рыбу, запрещенными снастями, судья слушал очень внимательно. Казалось, даже, что сочувствовал подозреваемому. Долго и с интересом листал поданные защитой бумаги и удалился в совещательную комнату.

"Я очень волнуюсь. Хоть бы разрешил жить у родственников, хоть бы разрешил", — проговорил Владимир.

Но, чуда не произошло. Судья полностью удовлетворил ходатайство прокурора и отпустил Владимира Горбенко из зала суда под еще одно личное обязательство.

"Подозрение не обосновано. Нет ни состава преступления, ни события преступления. Есть акт проверки рыбохраны, который подтверждает, что нарушения промысла не выявлено. Вред не нанесен. Считаю, что можно было не применять "личное обязательство" с учетом того, что по Горбенко уже было применено личное обязательство по другому делу. Это все способ давления на подзащитного, потому что вместо того, чтобы уделить внимание своему здоровью, он целый день провели в зале суда. Будем обжаловать это решение. Судья не учел нашу просьбу разрешить выезд в Мелитополь, где проживают родственники Владимира Горбенко", — заявил адвокат Александр Руденко журналистам.

Капитан же завил, что до сих пор в растерянности и не знает, как быть и что делать дальше.

"Я не понимаю, что происходит. Я занимался промылось и у меня были все разрешительные документы. Промысел я вел в разрешенных районах, согласно правилам рыболовства и в разрешенное время. В первом акте проверки в Бердянске рыбохрана выдала мне акт о том, что нарушений вылова рыбы не выявлено, а в процессе появляется новое обвинение. В меня шок. Я не могу понять, что происходит", — подчеркивает Владимир Горбенко.

Смотрите также: Под арками моста в Крым прошло первое судно

Журналисты быстро разбежались по своим делам. А капитан, вздыхая, вместе с адвокатами отправились искать где устроиться на ночлег. До последнего надеялись, что возможно сегодня Владимир уже поедет к родственникам.

Очевидно одно, что судьба моряков, а с Владимиром Горбенко вдали от дома оказалась и его команда, мало кого интересует, им не до проблем моряков с сейнера "Норд", которые оказались заложниками обстоятельств в когда-то большой, единой стране.