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    Общество

    Ситуация с "Норд". Киев опроверг договоренность о возвращении моряков в Крым

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    Постоянный представитель президента Украины заявил, что российским морякам пытаются передать из Крыма "легальные документы" - паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым через КПВВ без проблем".
    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о том, что Украина гарантировала возвращение экипажу российского рыболовецкого судна "Норд" через контрольно-пропускной пост в Крыму, не соответствует действительности.

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    "Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком", — написал Бабин на своей странице в Facebook.

    По его словам, российским морякам якобы пытаются передать из Крыма "легальные документы" — паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым через КПВВ без проблем".

    Ранее сообщалось, что девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе в Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Впоследствии представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала морякам "Норда" переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар".

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