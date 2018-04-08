Ситуация с "Норд". Киев опроверг договоренность о возвращении моряков в Крым

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о том, что Украина гарантировала возвращение экипажу российского рыболовецкого судна "Норд" через контрольно-пропускной пост в Крыму, не соответствует действительности.

"Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком", — написал Бабин на своей странице в Facebook.

По его словам, российским морякам якобы пытаются передать из Крыма "легальные документы" — паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым через КПВВ без проблем".

Ранее сообщалось, что девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе в Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Впоследствии представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала морякам "Норда" переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар".