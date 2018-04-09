Экипаж судна "Норд" второй раз не смог покинуть Украину – судовладелец

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не смог попасть через пункт пропуска "Чонгар" в Крым, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

"Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей", — сказала журналистам Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. На девятерых членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Капитану Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за что грозит до пяти лет лишения свободы.