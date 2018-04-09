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    Экипаж судна "Норд" второй раз не смог покинуть Украину – судовладелец

    (обновлено: )18718
    Компания-владелец судна "Норд" подтвердила, что ожидаемый переход границе через КПП "Чонгар" в Крыму не состоялся. Моряки "Норда" "отдыхают и отсыпаются".
    Крымское судно Норд
    Госпогранслужба

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не смог попасть через пункт пропуска "Чонгар" в Крым, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

    Видео попытки вывезти в Крым экипаж Норд
    facebook.com/oleh.slobodyan
    Ситуация с "Норд". Появилось видео попытки вывоза экипажа в Крым

    Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

    "Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей", — сказала журналистам Шевелева.

    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. На девятерых членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

    Капитану Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за что грозит до пяти лет лишения свободы.

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