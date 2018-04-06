За российского капитана "Норда" внесен залог - адвокат

КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Залог за арестованного капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается, сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

"Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно", — сказал Щербина в комментарии РИА Новости.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.