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    За российского капитана "Норда" внесен залог - адвокат

    (обновлено: )95
    Капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".
    Капитан рыболовецкого судна под флагом РФ Владимир Горбенко
    Крым.Реалии

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Залог за арестованного капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается, сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ
    Госпогранслужба в youtube
    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

    Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

    "Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно", — сказал Щербина в комментарии РИА Новости.

    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

    Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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