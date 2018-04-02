Украина не пускает консула РФ к морякам крымского судна "Норд" - судовладелец

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Консул РФ до сих пор не допущен на борт задержанного украинскими пограничниками в Азовском море крымского судна "Норд" из-за продолжающегося установления личностей и гражданства членов экипажа, сообщили журналистам в пресс-службе судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая.

Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд в пятницу арестовал судно "Норд".

"До настоящего времени на борт судна не допущен консул РФ, так как идет процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет", — сообщили в компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД РФ удалось добиться, чтобы экипажу судна "Норд" подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия украинской стороны пиратством.