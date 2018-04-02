наверх
02.04.201815:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Россия

    Украина не пускает консула РФ к морякам крымского судна "Норд" - судовладелец

    (обновлено: )29626
    В пресс-службе судовладельца, керченского рыбколхоза имени 1 мая, сообщили, что до настоящего времени на борт судна не допущен консул России.
    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Консул РФ до сих пор не допущен на борт задержанного украинскими пограничниками в Азовском море крымского судна "Норд" из-за продолжающегося установления личностей и гражданства членов экипажа, сообщили журналистам в пресс-службе судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая.

    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ
    Госпогранслужба в youtube
    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

    Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд в пятницу арестовал судно "Норд".

    "До настоящего времени на борт судна не допущен консул РФ, так как идет процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет", — сообщили в компании.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД РФ удалось добиться, чтобы экипажу судна "Норд" подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия украинской стороны пиратством.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших