наверх
26.03.201820:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Крыму отреагировали на задержание Украиной судна "Норд"

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (269)

    (обновлено: )50502
    По словам представителя судовладельца - производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь), действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ.
    Задержанное судно Норд
    скриншот с видео

    СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Крымское рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом задержано украинскими пограничниками противоправно, их действия опасны для жизни и безопасности членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).

    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ
    Госпогранслужба в youtube
    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

    Ранее украинские пограничники сообщили, что задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. На борту находились десять членов экипажа. Все члены команды имели паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь. Судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. На членов команды составлены административные протоколы.

    По словам представителя судовладельца, украинская сторона инкриминирует экипажу нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (влечет наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток), а капитану – также нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств).

    "Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. Сегодня до конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий", — сообщили РИА Новости в компании.

    При этом судовладелец пояснил, что судно "Норд" вышло 24 марта из порта Керчь в Азовское море для промысла тюльки. Ведя промысел в составе колонны российских рыбопромысловых судов, судно "Норд" было остановлено 25 марта украинскими пограничниками для проверки соблюдения выполнения правил рыболовства.

    Молодой человек опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ. Показатели в Крыму - это полный провал Украины - Бортник

    "После досмотра судна, при отсутствии нарушений правил рыболовства сотрудники пограничной службы Украины выдвинули обвинения: в отсутствии у экипажа украинских документов, удостоверяющих личность (до 2014 года члены экипажа судна "Норд" имели гражданство Украины); отсутствия разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск, Украина (до 2014 года судно СЧС "Норд" было под регистром Украины.)", — говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что сотрудникам погранслужбы Украины были предъявлены все документы, на основании которых осуществляется деятельность судна под флагом РФ. Также было разъяснено, что судно "Норд" не нарушало в течение промыслового периода правил рыболовства РФ. Однако спустя два часа пограничники потребовали от капитана судна следовать в порт Бердянск, Украина.

    "Во избежание насильственных действия со стороны пограничной службы Украины данное требование было выполнено: 25 марта 2018 года в 20:20 судно СЧС "Норд" было ошвартовано в порт Бердянск, причал № 6. При этом сотрудниками пограничной службы Украины была отключена и изъята автоматическая идентификационная система судна", — отметили в компании.

    В компании также подчеркнули, что судно "Норд" находится на автономном снабжении. На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. На борту запасов продуктов питания осталось из расчета на трое суток, пресной воды — шесть суток, топлива — пять суток.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    Отравление Скрипаля. Британия против России