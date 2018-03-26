В Крыму отреагировали на задержание Украиной судна "Норд"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Крымское рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом задержано украинскими пограничниками противоправно, их действия опасны для жизни и безопасности членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).

Ранее украинские пограничники сообщили, что задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря. На борту находились десять членов экипажа. Все члены команды имели паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь. Судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. На членов команды составлены административные протоколы.

По словам представителя судовладельца, украинская сторона инкриминирует экипажу нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (влечет наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток), а капитану – также нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств).

"Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. Сегодня до конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий", — сообщили РИА Новости в компании.

При этом судовладелец пояснил, что судно "Норд" вышло 24 марта из порта Керчь в Азовское море для промысла тюльки. Ведя промысел в составе колонны российских рыбопромысловых судов, судно "Норд" было остановлено 25 марта украинскими пограничниками для проверки соблюдения выполнения правил рыболовства.

"После досмотра судна, при отсутствии нарушений правил рыболовства сотрудники пограничной службы Украины выдвинули обвинения: в отсутствии у экипажа украинских документов, удостоверяющих личность (до 2014 года члены экипажа судна "Норд" имели гражданство Украины); отсутствия разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск, Украина (до 2014 года судно СЧС "Норд" было под регистром Украины.)", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что сотрудникам погранслужбы Украины были предъявлены все документы, на основании которых осуществляется деятельность судна под флагом РФ. Также было разъяснено, что судно "Норд" не нарушало в течение промыслового периода правил рыболовства РФ. Однако спустя два часа пограничники потребовали от капитана судна следовать в порт Бердянск, Украина.

"Во избежание насильственных действия со стороны пограничной службы Украины данное требование было выполнено: 25 марта 2018 года в 20:20 судно СЧС "Норд" было ошвартовано в порт Бердянск, причал № 6. При этом сотрудниками пограничной службы Украины была отключена и изъята автоматическая идентификационная система судна", — отметили в компании.

В компании также подчеркнули, что судно "Норд" находится на автономном снабжении. На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. На борту запасов продуктов питания осталось из расчета на трое суток, пресной воды — шесть суток, топлива — пять суток.