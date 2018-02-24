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    Общество

    ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно

    (обновлено: )65909
    В госпогранслужбе сообщили, что судно было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева.
    Танзанийское судно Sky moon
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Конфискованное в Украине танзанийское судно Sky moon, которое более года назад было задержано пограничниками за посещение Крыма без разрешения Киева, будет передано военно-морским силам Украины, сообщила в субботу пресс-служба госпогранслужбы страны.

    В марте 2017 года суд Одессы принял решение о конфискации судна Sky moon, которое в конце ноября 2016 года было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева. Также суд конфисковал груз — более 3 тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Позже Апелляционный суд Одесской области подтвердил законность конфискации судна.

    "Танзанийское судно Sky moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано военно-морским силам Украины", — говорится в сообщении.

    dpsu.gov.ua
    Танзанийское судно Sky moon

    Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что в порты Крыма с 1 октября по 1 ноября зашли 22 грузовых судна.

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