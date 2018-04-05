Капитана российского судна "Норд" отпустили из зала суда

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил РИА Новости представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.

Херсонский городской суд перенес избрание меры пресечения Горбенко на пятницу, 6 апреля. По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, это произошло по техническим причинам. В свою очередь адвокат заявил, что срок определения по задержанию капитана истекает в четверг вечером.

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"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30", — сказал Щербина.

Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

Горбенко ранее доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.