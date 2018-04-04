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    Капитан российского судна "Норд" вывезен в неизвестном направлении - СМИ

    (обновлено: )31607
    Компания-владелец судна "Норд" сообщает, что капитан корабля Владимир Горбенко ранним утром в среду вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении.
    Капитан российского судна Норд Владимир Горбенко
    Фото НТВ

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко ранним утром в среду вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении, его местонахождение неизвестно, адвокаты в известность не поставлены, сообщил представитель судовладельца — компании "Балтийский берег".

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    "Три часа назад (около 7.00 среды) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно", — сообщили РИА Новости в компании.

    По предварительным данным, в среду должно состояться первое заседание суда по делу, связанному с керченским судном "Норд". Заседание должно пройти в Мариуполе.

    Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.

    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

    Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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