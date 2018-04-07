Никто из экипажа "Норд" не отказался от гражданства Украины - Денисова

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Ни один из членов экипажа арестованного в Украине рыболовецкого судна под флагом РФ "Норд" не отказался от украинского гражданства, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Как отмечается, представители омбудсмена 6 апреля присутствовали на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне.

"Экипаж судна "Норд" в составе восьми человек доставили на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а так как Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины", – говорится в сообщении омбудсмена.

Дело находится под личным контролем Денисовой, отметили в пресс-службе.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.

Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

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Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.