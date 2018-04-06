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    Суд арестовал капитана российского судна "Норд"

    (обновлено: )28013
    Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. С тех пор капитан корабля Владимир Горбенко находился под стражей. Теперь суд избрал ему меру пресечения и назвал сумму залога.
    Капитан российского судна Норд Владимир Горбенко
    Фото НТВ

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Суд арестовал капитана задержанного российского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога, сообщила Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма.

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    Накануне слушания по делу Горбенко были перенесены на пятницу, он был отпущен до нового рассмотрения.

    "Срок содержания под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога 35 240 гривен", — сказала Тихончик.

    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

    Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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