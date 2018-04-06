Суд арестовал капитана российского судна "Норд"

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Суд арестовал капитана задержанного российского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога, сообщила Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма.

Накануне слушания по делу Горбенко были перенесены на пятницу, он был отпущен до нового рассмотрения.

"Срок содержания под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога 35 240 гривен", — сказала Тихончик.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.