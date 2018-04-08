Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинская сторона гарантировала переход экипажа российского рыболовецкого судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар", что на границе с Крымом, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

"В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", — сказала Шевелева журналистам.

Ранее судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".