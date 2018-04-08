Хроника 7 апреля: схождение Благодатного огня, ЧП в Мюнстере, освобождение экипажа "Норда"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Накануне в Украину был доставлен Благодатный огонь, сошедший храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Мариуполе суд освободил экипаж российского судна "Норд", в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу, подозревают теракт. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Экипаж "Норда" отпущен на свободу

Экипаж арестованного в Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" больше не удерживается (за исключением капитана Владимира Горбенко) и отпущен на свободу, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение Горбенко 10 апреля.

Украинская госпогранслужба в ночь на воскресенье не позволила экипажу судна "Норд" покинуть Украину, составлены протоколы о попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк. По его словам, экипаж будет находиться в Харькове, после выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам.

Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь в этот же день доставили в аэропорт Борисполь прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины.

Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гроба Господня в Иерусалиме

ЧП в Мюнстере

Десятки людей пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии, пишет Focus со ссылкой на спасателей. Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в кафе в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

Среди погибших — виновник трагедии, гражданин Германии, который, предположительно, находился на рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой. Предположительно, речь идет о теракте, но окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

Порошенко пообещал победу в войне

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой киевских властей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

Ранее Порошенко сообщил, что режим антитеррористической операции (АТО) в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

Пасхальное перемирие нарушено

В Донбассе противоборствующие стороны обвинили друг друга в нарушении режима "пасхального" перемирия. Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 42 обстрела своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки в Донбассе, один военный ранен.

В свою очередь, руководитель представительства непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов в субботу заявил, что украинские силовики за сутки выпустили по территории республики более 300 боеприпасов. В результате обстрела в поселке Еленовка к югу от Донецка ранена женщина, передает Донецкое агентство новостей.

В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 человек погибли

Крупное ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos произошло в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

ЮУАЭС: отключили третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, на втором энергоблоке продолжается средний плановый ремонт, добавили в пресс-службе.

Скрипаль пришел в себя и заговорил

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в себя и уже может разговаривать.

По данным телеканала Sky News, бывший агент больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, пребывает в сознании и может общаться.