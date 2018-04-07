Экипаж арестованного Украиной судна "Норд" отпущен на свободу

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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Экипаж арестованного в Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" больше не удерживается и отпущен на свободу, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

В пятницу на членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", — сказала Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды были составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы. Херсонский городской суд избрал шкиперу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.