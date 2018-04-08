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    Экипажу судна "Норд" не позволили покинуть Украину

    (обновлено: )26401
    Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины.
    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинские пограничники не позволили экипажу крымского рыболовецкого судна "Норд" покинуть Украину, сообщил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

    "Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", — сказал Войтюк.

    По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска. "Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", — подчеркнул защитник.

    Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, однако были заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

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