Суд отправил на доработку материалы в отношении экипажа судна "Норд"

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Суд в Харьковской области отправил на доработку материалы в отношении экипажа арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна под российским флагом "Норд", сообщается на официальном портале "Судебная власть".

По сведениям портала, в Дергачевский районный суд Харьковской области в четверг, 12 апреля, поступили материалы об административном правонарушении в отношении членов экипажа судна "Норд".

"При подготовке к рассмотрению дела судьей установлено, что в административном материале отсутствуют сведения, необходимые для решения дела… Административные материалы возвращены в отдел пограничной службы "Дергачи" Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины для надлежащего оформления", — цитирует сообщение портала агентство УНИАН.

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Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.