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    Россия

    В Госдуме РФ предложили ввести санкции против украинских портов

    (обновлено: )30340
    Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в ответ на арест двух российских судов в Украине предложил ввести санкции против украинских портов, сообщает РИА Новости.

    Власти Украины за последнее время сообщили о задержании двух российских судов. Первое – рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа.

    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины
    Арест "Норда": причины и последствия для Украины

    Второе — судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Судно сейчас находится в порту в Одесской области.

    Козенко заявил, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.

    "Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — сказал Козенко журналистам.

    Депутат считает, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит. "Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.

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