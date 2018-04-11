В Госдуме РФ предложили ввести санкции против украинских портов

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в ответ на арест двух российских судов в Украине предложил ввести санкции против украинских портов, сообщает РИА Новости.

Власти Украины за последнее время сообщили о задержании двух российских судов. Первое – рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа.

Второе — судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Судно сейчас находится в порту в Одесской области.

Козенко заявил, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.

"Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — сказал Козенко журналистам.

Депутат считает, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит. "Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.