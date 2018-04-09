Экипаж "Норда" могут пропустить в Крым без паспортов - постпред президента

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин выразил опасения, что экипаж судна "Норд" может попасть в Крым через КПВВ "Чонгар" без украинских документов, сообщил на странице в Facebook, но потом удалил пост, передает "Украинская правда".

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"В дополнение к предыдущей информации должен с грустью констатировать, что скорее всего экипаж "Норда" сегодня выпустят в ВОТ Крым из КПВВ "Чонгар" без украинских паспортных документов. Они скоро будут там. После праздников первое, что буду делать — ставить вопрос об освещении персоналий, которые пошли на этот договорняк с оккупантами. Даю подсказку — это не ДПС, не НП, а не СБ…", — написал Бабин.

Позже в комментарии "Громадскому радио" представитель президента заявил, что публикация соответствует действительности, но стоит "подождать до развития событий", чтобы его никто не обвинял в манипулировании фактами.

"То, что написал, оно соответствует действительности. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация после того, как стало известно, что мы об этом знаем", — подчеркнул Бабин.

"У нас была информация о том, что, к сожалению, ситуация, когда есть какая-то договоренность непонятно кого с кем, что людей пропустят, потом мы связались с пограничниками, со Службой безопасности, как говорится, сверили часы. И сейчас посмотрим на должную законность при пересечении людей через КПВВ", — сказал представитель президента.

По его словам, стоит подождать как минимум до утра, поскольку экипаж еще на материковой Украины.

"Люди еще не в Крыму, риски есть, та сторона хочет, чтобы у них был пасхальный инфоповод, что вот они освободили от "хунты" девять неизвестно кого. Но это наши граждане и мы будем решать, как они перейдут", — добавил представитель президента.

Ранее сообщалось, что девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе в Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Впоследствии представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала морякам "Норда" переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар".