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    В России в Охотском море на льдине унесло 48 рыбаков

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    Российское МЧС сообщает, что у юго-восточного побережья острова Сахалин оторвалась льдина, на которой были 48 рыбаков-любителей. Для их спасения понадобились усилия 20 человек.
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    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. У берегов Сахалина с оторвавшейся в море льдины спасли уже 48 рыбаков-любителей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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    "На данный момент спасателями и инспекторами ГИМС сняты со льда 48 человек. Несколько человек остаются на льдине, их снимут в ближайшее время", — говорится в сообщении.

    Днем в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми.

    В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус".

    Напомним, в феврале в Украине на Днепродзержинском водохранилище (Полтавская область) были спасены 50 рыбаков, которых отнесло от берега.

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