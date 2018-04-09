В России в Охотском море на льдине унесло 48 рыбаков

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. У берегов Сахалина с оторвавшейся в море льдины спасли уже 48 рыбаков-любителей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"На данный момент спасателями и инспекторами ГИМС сняты со льда 48 человек. Несколько человек остаются на льдине, их снимут в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Днем в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус".

Напомним, в феврале в Украине на Днепродзержинском водохранилище (Полтавская область) были спасены 50 рыбаков, которых отнесло от берега.