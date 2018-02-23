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    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака

    (обновлено: )22610
    В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
    Канал ViralHog на Youtube

    Рыбак кричит, пытаясь отпугнуть животное, однако рептилия подплывает к берегу и срывает "добычу" прямо с удочки. При этом автор видео, судя по всему, нисколько не боится хищника, а только выражает возмущение и досаду из-за потерянного улова.

    Смотрите также: Две мурены атаковали польского дайвера

    Ранее сообщалось, что польский турист во время погружения в бухте Содвана в Южной Африке подвергся нападению мурен. Осматривая коралловый риф, дайвер внезапно заметил, что его преследуют хищные рыбы. На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника".

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