Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака

Рыбак кричит, пытаясь отпугнуть животное, однако рептилия подплывает к берегу и срывает "добычу" прямо с удочки. При этом автор видео, судя по всему, нисколько не боится хищника, а только выражает возмущение и досаду из-за потерянного улова.

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Ранее сообщалось, что польский турист во время погружения в бухте Содвана в Южной Африке подвергся нападению мурен. Осматривая коралловый риф, дайвер внезапно заметил, что его преследуют хищные рыбы. На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника".