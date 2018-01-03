В Мексике крокодил напал на ребенка и утащил его под воду

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду, сообщает во вторник управления сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики.

По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ.

Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока ребенка не найдут.

Напомним, в России в Московской области пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района. После этого хищник сбежал из клетки, однако животное удалось изловить.