В Мексике крокодил напал на ребенка и утащил его под воду

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду, сообщает во вторник управления сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики.
По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ.
Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.
Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока ребенка не найдут.
Напомним, в России в Московской области пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района. После этого хищник сбежал из клетки, однако животное удалось изловить.