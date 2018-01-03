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    В Мексике крокодил напал на ребенка и утащил его под воду

    (обновлено: )133
    Аллигатор напал на 12-летнего мальчика, когда он вместе с родителями отдыхал на пляже в мексиканском штате Оахака. Полиция и спасатели ведут поиски ребенка.
    Аллигатор
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду, сообщает во вторник управления сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики.

    Последствия нападения крокодила
    facebook.com/ally.bullifent
    Момент нападения крокодила на британскую туристку попал на видео

    По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ.

    Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.

    Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока ребенка не найдут.

    Напомним, в России в Московской области пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района. После этого хищник сбежал из клетки, однако животное удалось изловить.

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