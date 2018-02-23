наверх
23.02.201812:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Видео

    Две мурены атаковали польского дайвера

    (обновлено: )135
    Польский турист во время погружения в бухте Содвана заметил, что его преследуют две хищные рыбы. Одна из них попыталась напасть на него.
    Видео Youtube-канал Caters Clips

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Польский турист во время погружения в бухте Содвана в Южной Африке подвергся нападению мурен.

    Осматривая коралловый риф, дайвер внезапно заметил, что его преследуют хищные рыбы. На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника".

    Смотрите также: Появились уникальные кадры, как дайверы кормили с рук беременную акулу

    Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако тому удалось спастись и избежать ран.

    По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.

    Смотрите также: Животное в шоке. Тигрица неудачно прогулялась по тонкому льду

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против