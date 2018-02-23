Две мурены атаковали польского дайвера

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Польский турист во время погружения в бухте Содвана в Южной Африке подвергся нападению мурен.

Осматривая коралловый риф, дайвер внезапно заметил, что его преследуют хищные рыбы. На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника".

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Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако тому удалось спастись и избежать ран.

По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.

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