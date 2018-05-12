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    Политика

    МИД Украины занялся судьбой пропавших рыбаков

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    Укаринские дипломаты начали проверку информации о задержании российской стороной двух рыбаков, которые 10 мая отправились на лодке в море с Бердянской косы в Запорожской области.
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 мая  — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море, сообщил глава управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч.

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    Двое мужчин 10 мая отправился на лов рыбы с Бердянской косы в Запорожской области. После их пропажи Госслужба ЧС Украины начала спасательную операцию, однако прекратила ее после поступления информации от жены одного из рыбаков о задержании ее супруга пограничниками Российской Федерации.

    "Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", — заявил Кирилыч.

    Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

    Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

    Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

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