МИД Украины занялся судьбой пропавших рыбаков

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море, сообщил глава управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч.

Двое мужчин 10 мая отправился на лов рыбы с Бердянской косы в Запорожской области. После их пропажи Госслужба ЧС Украины начала спасательную операцию, однако прекратила ее после поступления информации от жены одного из рыбаков о задержании ее супруга пограничниками Российской Федерации.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", — заявил Кирилыч.

Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.