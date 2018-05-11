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    Будет ли Россия платить Украине по решению суда в Гааге

    (обновлено: )29441
    России предлагают возместить Украине 159 миллионов долларов – решение принял арбитраж в Гааге 2 мая. Насколько это серьезно? Давайте разберемся.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    Павел Шипилин

    Как сообщает УНИАН, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года, когда был подписан указ присоединении Крыма. Иск подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

    Отдых в Крыму
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    Чей Крым? Курортный

    Вот что пишет агентство: в своем пока еще конфиденциальном окончательном решении от 2 мая 2018 года арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили государству выплатить компенсацию в размере около 130 млн. долл. США плюс проценты, составляющие около 20 млн. долл. США до вынесения решения. Кроме того, трибунал постановил, чтобы ответчик выплатил компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство. 

    Истцы требовали компенсацию в размере примерно 220 млн. долл. США, но арбитры, похоже, сократили размер требований в своей оценке ущерба, вытекающего из нарушения договора. 

    Это серьезно? Пока не очень. 

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    Дело в том, что юрисдикция международных судов устанавливается соглашением сторон спора. Россия заявила, что Постоянная палата третейского суда (ППТС) — то есть тот самый часто звучащий в украинской прессе и блогах Международный арбитражный суд в Гааге – как последнее пристанище правды на земле, не вправе рассматривать это дело. Но поскольку летом прошлого года ППТС сам подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму (на что тоже имел право), то РФ вышла из процесса. 

    По правилам, каждая страна направляет своих арбитров. Но Москва и этого делать не стала – для Российской Федерации этого процесса как бы не существует. По той же причине Россия не стала представлять никаких объяснений. В итоге гаагский арбитражный суд вынес вердикт в пользу Украины.

    Молоток судьи
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    Апелляционный суд Англии по долгу Украины перед РФ на $3 млрд: to be continued

    Такое уже бывало и раньше — например, в деле акционеров ЮКОСа. Если кто забыл, после решения 2014 года, по которому Россия должна была выплатить 50 млрд долларов, Москва подала апелляцию в Окружной суд Гааги — суд общей юрисдикции (как бы в обычный городской суд¸ если по-простому), где оспорила решение арбитров. 

    Россия считает, что Постоянная палата третейского суда не имела права рассматривать дело, потому что Москва не ратифицировала Энергетическую хартию. То есть по чисто формальному признаку. 

    В 2016 году Окружной суд Гааги Россию поддержал, и вердикт ППТС был отменен. 

    По той же проторенной дорожке Москва, скорее всего, пойдет и на этот раз. Но вот поддержат ли опять голландские судьи Россию – не факт. У меня, например, нет сомнений, что после прокола двухлетней давности «западные партнеры» хорошо поработали с вольнолюбивыми юристами, поверившими в мем о независимости суда.

    Пример со Стокгольмским арбитражем — яркое тому подтверждение. Поработали, причем, весьма основательно.

    Но сам по себе процесс наверняка будет интересным. И доставит нам массу материала для ехидства и обсуждения. А также рассуждений о западной модели судопроизводства, где виновные, как правило, назначены заранее.

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