Будет ли Россия платить Украине по решению суда в Гааге

Павел Шипилин

Как сообщает УНИАН, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года, когда был подписан указ присоединении Крыма. Иск подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Вот что пишет агентство: в своем пока еще конфиденциальном окончательном решении от 2 мая 2018 года арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили государству выплатить компенсацию в размере около 130 млн. долл. США плюс проценты, составляющие около 20 млн. долл. США до вынесения решения. Кроме того, трибунал постановил, чтобы ответчик выплатил компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство.

Истцы требовали компенсацию в размере примерно 220 млн. долл. США, но арбитры, похоже, сократили размер требований в своей оценке ущерба, вытекающего из нарушения договора.

Это серьезно? Пока не очень.

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Дело в том, что юрисдикция международных судов устанавливается соглашением сторон спора. Россия заявила, что Постоянная палата третейского суда (ППТС) — то есть тот самый часто звучащий в украинской прессе и блогах Международный арбитражный суд в Гааге – как последнее пристанище правды на земле, не вправе рассматривать это дело. Но поскольку летом прошлого года ППТС сам подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму (на что тоже имел право), то РФ вышла из процесса.

По правилам, каждая страна направляет своих арбитров. Но Москва и этого делать не стала – для Российской Федерации этого процесса как бы не существует. По той же причине Россия не стала представлять никаких объяснений. В итоге гаагский арбитражный суд вынес вердикт в пользу Украины.

Такое уже бывало и раньше — например, в деле акционеров ЮКОСа. Если кто забыл, после решения 2014 года, по которому Россия должна была выплатить 50 млрд долларов, Москва подала апелляцию в Окружной суд Гааги — суд общей юрисдикции (как бы в обычный городской суд¸ если по-простому), где оспорила решение арбитров.

Россия считает, что Постоянная палата третейского суда не имела права рассматривать дело, потому что Москва не ратифицировала Энергетическую хартию. То есть по чисто формальному признаку.

В 2016 году Окружной суд Гааги Россию поддержал, и вердикт ППТС был отменен.

По той же проторенной дорожке Москва, скорее всего, пойдет и на этот раз. Но вот поддержат ли опять голландские судьи Россию – не факт. У меня, например, нет сомнений, что после прокола двухлетней давности «западные партнеры» хорошо поработали с вольнолюбивыми юристами, поверившими в мем о независимости суда.

Пример со Стокгольмским арбитражем — яркое тому подтверждение. Поработали, причем, весьма основательно.

Но сам по себе процесс наверняка будет интересным. И доставит нам массу материала для ехидства и обсуждения. А также рассуждений о западной модели судопроизводства, где виновные, как правило, назначены заранее.