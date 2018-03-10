Сообщается, что целью атак задержанных диверсантов являлся туристический бизнес в Крыму. Планировалось организовать в различных точках курорта серию небольших по мощности взрывов, которые не должны были привести к гибели людей.
Коллективу газеты "Коммерсант-Украина", выпуск которой руководство ИД "Коммерсант" решило приостановить по экономическим причинам, будут выплачены все полагающиеся средства, однако большая его часть будет уволена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".