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    Коммерсантъ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Работник ФСБ, архивное фото
    Диверсанты планировали взрывы в Крыму, чтобы "убить туризм" - СМИ
    07:30 11.08.2016
    4506Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Сообщается, что целью атак задержанных диверсантов являлся туристический бизнес в Крыму. Планировалось организовать в различных точках курорта серию небольших по мощности взрывов, которые не должны были привести к гибели людей.
    На заводе Архивное фото
    Ложь и правда об эвакуации заводов из ЛНР в Воронежскую область РФ
    13:22 23.03.2015
    9691Кредит МВФ и кризис в Украине.
    О вывозе луганских заводов в Россию заговорили еще прошлым летом. Недавно история получила продолжение: сообщается о подготовке к переезду еще двух крупных предприятий в Воронежскую область.
    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    Андрей Стенин. Справка
    02:35 22.12.2014
    174Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    В понедельник специальному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину исполнилось бы 34 года.
    Продажа продукции печатных СМИ
    В РФ ограничили участие иностранцев в работе российских СМИ
    10:15 15.10.2014
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    Закон предусматривает переходный период до января 2017 года, позволяющий российским СМИ с иностранным участием привести состав учредителей в соответствие с принятыми новшествами.
    Газета Коммерсант. Архивное фото
    Большая часть коллектива газеты "Коммерсант-Украина" будет уволена
    10:26 13.03.2014
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    Коллективу газеты "Коммерсант-Украина", выпуск которой руководство ИД "Коммерсант" решило приостановить по экономическим причинам, будут выплачены все полагающиеся средства, однако большая его часть будет уволена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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