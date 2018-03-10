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    Василий Кирилич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    МИД: граждан Украины не было на борту разбившегося Ан-148
    20:45 11.02.2018
    265Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что среди погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего Ан-148 украинцев не было.
    На месте теракта в Кабуле
    При нападении на отель в Кабуле погиб украинец - МИД
    13:29 21.01.2018
    285Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. Предыдущая состоялась в июне 2011 года, когда жертвами террористов стали 12 человек.
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших при теракте в Кабуле
    10:52 21.01.2018
    154Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Представитель Департамент консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич заявил, что среди пострадавших при атаке на отель могут быть граждане Украины.
    Сотрудники ОМОНа задерживают мужчину во время несанкционированной акции оппозиции в Минске
    Из Белоруссии депортируют двух задержанных на митингах украинцев
    18:50 28.03.2017
    214Протесты в День Воли в Минске
    Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в ходе протестов были задержаны трое украинцев. Один из них привлечен к админответственности.
    Журналист Роман Цимбалюк
    Полиция назвала причину задержания Цимбалюка и Бородина в Москве - МИД
    22:49 21.03.2017
    1132Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам Василия Кирилича, корреспондент УНИАН и оператор "1+1" были доставлены в полицию из-за необходимости выяснить обстоятельства и персоны задержанных. Претензии им не заявлялись.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    МИД: граждан Украины не было на борту разбившегося Ан-148
    20:45 11.02.2018
    265
    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что среди погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего Ан-148 украинцев не было.
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