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Тег
Василий Кирилич
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что среди погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего Ан-148 украинцев не было.
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10:52 21.01.2018
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Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
Представитель Департамент консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич заявил, что среди пострадавших при атаке на отель могут быть граждане Украины.
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Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в ходе протестов были задержаны трое украинцев. Один из них привлечен к админответственности.
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По словам Василия Кирилича, корреспондент УНИАН и оператор "1+1" были доставлены в полицию из-за необходимости выяснить обстоятельства и персоны задержанных. Претензии им не заявлялись.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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МИД: граждан Украины не было на борту разбившегося Ан-148
20:45 11.02.2018
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Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что среди погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего Ан-148 украинцев не было.
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