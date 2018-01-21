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    МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших при теракте в Кабуле

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    Представитель Департамент консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич заявил, что среди пострадавших при атаке на отель могут быть граждане Украины.
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Фото Twitter Василия Кырилича

    КИЕВ, 21 янв - РИА Новости Украина. МИД Украины допускает, что среди пострадавших при нападении на отель Intercontinental столице Афганистана могут быть украинцы, сообщил в воскресенье представитель Департамент консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич.

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    "Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди прострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - написал дипломат в своем Twitter.

    Ранее представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика.

    В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения. В настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль охватившее часть здания пламя.

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    Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

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