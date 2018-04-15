В Греции украинского моряка осудили на 70 лет

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Греции украинский моряк Анатолий Черкасский осужден на 70 лет, о приговоре ему было сообщено в субботу, 14 апреля.

Черкасский уже несколько лет находится в греческой тюрьме после того, как на корабле, где он работал помощником капитана, были обнаружены нелегалы — беженцы из Сирии. В 2015 году греческий суд вынес ему приговор в 204 года тюремного заключения.

"Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму (сам суд был на острове Родос) приходил украинский консул с поздравлением, акцентировал на том, что это — его заслуга. Теперь представьте мою реакцию, когда через несколько недель безрезультатного ожидания свободы я узнаю, что меня приговорили к 70 годам тюрьмы. Именно это по телефону мне сказал мой адвокат. Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое", — рассказал Черкасский "Вестям".

Дело моряка уже прокомментировал начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич. "Я месяц работал в Греции, встречался с их генпрокурором, руководителями тюрем, прокурорами островов. Есть приговор, который определяют нормы закона, а есть морально-пропагандистский. Максимальный срок в Греции — 25 лет, а сидят там семь-восемь лет. В этом году в Украину уже вернулись четыре моряка, отбывшие два с половиной года. О случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения!, — пообещал дипломат.

По последним данным, на март 2018 года в греческих тюрьмах по состоянию находились 148 украинцев.