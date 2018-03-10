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    Кубань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море
    Названы подозреваемые по делу об аварии с автобусом на Кубани
    21:55 25.08.2017
    1057Падение автобуса с моста в России
    Следователи работают с пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. По делу об аварии допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе.
    Отдых в Крыму. Архивное фото
    Электроснабжение Крыма и Кубани достигло пика возможностей
    15:33 09.08.2017
    326
    В Кубанской энергосистеме в течение трех дней подряд фиксируются рекордные значения потребления мощности, в связи с чем энергетики вводят графики временного отключения электроэнергии.
    Спасатели МЧС РФ
    На Кубани произошло землетрясение, жертв и разрушений нет - МЧС РФ
    19:51 30.10.2016
    219Землетрясение в Новой Зеландии
    Согласно информации, спасатели обследовали 36 сельских и городских поселений. Были проверены все объекты экономики и жизнеобеспечения населения, жертв и разрушений нет.
    МЧС России. Архивное фото
    Появилась информация о жертвах крушения вертолета на Кубани
    17:18 07.08.2016
    286
    В результате падения погибли два человека. Как сообщают российские спасатели, в результате падения вертолета произошло возгорание, на месте работают пожарные МЧС.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    В Краснодарском крае упал вертолет
    16:29 07.08.2016
    407
    Как уточняется, вертолет упал в Белореченском районе Краснодарского края. Информация по вертолету, его характеристике и принадлежности, так же, как и по пострадавшим, уточняется.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Украина на распутье: "забрать" Кубань или вести переговоры с ДНР и ЛНР?
    16:05 08.06.2016
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    Надежда Савченко взяла на вооружение стратегию Петра Порошенко образца 2014 года: она говорит то, что большинство людей хотят услышать, указывают эксперты.
    Евгений Селезнев в российском клубе Кубань
    Российский ФК "Кубань" объявил о расторжении контракта с Селезневым
    18:58 13.05.2016
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    "Кубань" и нападающий сборной Украины Евгений Селезнев достигли соглашения о расторжении трудового договора. Все необходимые бумаги уже подписаны и завизированы клубом и игроком.
    На Евровидении Кубань присоединили к Украине: появилось видео
    На "Евровидении" Кубань стала частью Украины: появилось видео 
    06:31 04.05.2016
    4187Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2016" выпустили ролик фрагментов выступлений участников, в котором "присоединили" российскую Кубань к Украине. Выступление Джамалы - с 7:15.
    Евгений Селезнев перешел в российский клуб Кубань
    Форвард сборной Украины Селезнев официально перешел в российский клуб
    16:50 25.02.2016
    735
    Нападающий футбольного клуба "Днепр" Евгений Селезнев уже прибыл в российский Кисловодск, где футбольный клуб "Кубань" находится на сборе, и провел вместе с новыми партнерами утреннюю тренировку.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Обеспеченность Крыма электроэнергией выросла до 1000 МВт - Новак
    12:18 15.12.2015
    965Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Введенная в эксплуатацию вторая очередь энергомоста позволит передавать на полуостров дополнительно 200 МВт. Теперь Крым обеспечен электроэнергией на 80-100 процентов в зависимости от времени суток.
    Строительство энергомоста из России в Крым
    По энергомосту из Кубани в Крым прошли первые 22 МВт электроэнергии
    10:28 27.11.2015
    5724Энергоблокада: Крым без электричества
    Электроэнергия с материковой части России поступила в Керчь, которая испытывает наибольшие проблемы с отсутствием электричества. Энергомост должен заработать в конце декабря.
    На месте взрыва опор ЛЭП в Херсонской области
    Первая очередь энергомоста из России в Крым заработает 20 декабря - Новак
    16:24 24.11.2015
    1217Энергоблокада: Крым без электричества
    По словам министра энергетики России, энергомост прокладывается через Керченский пролив. Его введение в эксплуатацию позволит передавать на полуостров 300-400 МВт мощности.
    Российские пожарные. Архивное фото
    При пожаре в частном доме на Кубани погибли семеро детей
    02:10 09.10.2015
    92
    Заявка о возгорании поступила около 23.30 в четверг. По предварительным данным, площадь пожара составила 60 квадратных метров. После локализации возгорания были найдены погибшими семеро детей.
    Канатная дорога
    В Крыму хотят построить канатную дорогу на Кубань
    13:13 12.12.2014
    268Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Крыму ученые выдвинули идею, как в буквальном смысле связать полуостров с материковой Россией: постороить канатную дорогу длиной в 4,5 километра на высоте 70 метров над уровнем моря.
    Украинские беженцы
    Число беженцев из Украины за осень снизилось на Кубани на 3,7 тыс
    22:21 03.12.2014
    84Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Из остающихся в регионе каждый третий получил патент или разрешение на работу.
    Международный аэропорт Симферополь
    Анапа открывает авиасообщение с Симферополем
    09:58 03.06.2014
    62Присоединение Крыма к РФ
    Российский черноморский курорт Анапа на этой неделе открывает авиасообщение с республикой Крым - полеты в Симферополь будет выполнять "Ак Барс Аэро", сообщила во вторник компания "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами Кубани.
    Дети из Славянска прибыли на отдых в Крым
    Дети из Славянска прибыли в Крым
    10:15 01.06.2014
    201Восстановление Славянска
    Почти 40 беженцев из Славянска, в том числе более 20 детей, которые с трудом смогли пересечь российско-украинскую границу, благополучно прибыли на территорию Крыма через Ростовскую область и Кубань.
    Газопровод, архивное фото
    "Черноморнефтегаз": газопровод "Кубань - Крым" запустят в 2016 г
    11:45 15.05.2014
    56Присоединение Крыма к РФ
    Строительство газопровода в Крым через Кубань пропускной способностью до 2 миллиардов кубических метров в год планируется завершить к январю 2016 года.
    Керченская паромная переправа
    Пропускная способность Керченской переправы возросла вдвое
    10:57 11.05.2014
    29Присоединение Крыма к РФ
    Пропускная способность Керченской переправы, которая связывает Крым с Краснодарским краем, после присоединения республики к России увеличилась вдвое - до 5 тысяч пассажиров в сутки, сообщила в воскресенье Единая транспортная дирекция.
    Виды Северо-Крымского канала
    Минприроды РФ: Северо-Крымский канал можно заполнить водой из Кубани
    16:17 08.05.2014
    55Присоединение Крыма к РФ
    Российские специалисты прорабатывают возможность подачи воды из реки Кубань в Краснодарском крае в перекрытый Украиной Северо-Крымский канал для пуска его в обратном направлении.
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