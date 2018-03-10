Российский черноморский курорт Анапа на этой неделе открывает авиасообщение с республикой Крым - полеты в Симферополь будет выполнять "Ак Барс Аэро", сообщила во вторник компания "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами Кубани.
Пропускная способность Керченской переправы, которая связывает Крым с Краснодарским краем, после присоединения республики к России увеличилась вдвое - до 5 тысяч пассажиров в сутки, сообщила в воскресенье Единая транспортная дирекция.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".