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    Министерство энергетики РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 203
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    Министр энергетики РФ Александр Новак
    В России заявили, что новые санкции США не влияют на "Северный поток-2"
    15:22 03.10.2017
    423США - Россия: санкции преткновения
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, несмотря на новые санкции США, российские нефтегазовые проекты продолжают реализовываться и никаких изменений не происходит.
    Уголь
    В российском Минэнерго отреагировали на поставки американского угля в Украину
    13:13 22.08.2017
    2842
    Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнил, что Россия поставляет в Украину в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий, а энергетический уголь Киев получает из других источников.
    Блэкаут в Крыму. Архивное фото
    Более 108 тыс крымчан остались без света после ввода графика отключений
    22:55 07.08.2017
    260Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации Минэнерго РФ, в результате введения графика временного отключения электропотребления в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, в Республике Крым - 83,9 тысячи.
    Уголь
    Минэнерго России поставило в Украину 4,25 млн тонн угля в этом году
    20:56 15.06.2017
    522Украина в тисках энергозависимости
    По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, по состоянию на конец мая в Украину за 2017 год было отгружено 4 миллиона 250 тысяч тонн угля на нужды металлургов, а в 2016 году цифра составила 10 миллионов 110 тысяч тонн.
    Александр Новак
    Белоруссия не погасила долг за российский газ - Новак
    19:59 10.03.2017
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    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор и последняя не погасила задолженность за поставленный газ.
    Газовая компрессорная станция
    Минэнерго РФ заявило о готовности поставлять газ в Украину
    11:46 14.02.2017
    1010Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Министерство энергетики РФ выразило готовность поставлять газ в Украину, однако для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", сообщили в ведомстве.
    Электростанция. Архивное фото
    Минэнерго РФ: Украина не просила у России поставить электроэнергию
    17:57 13.02.2017
    827Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По информации пресс-службы Минэнерго РФ, правительство Украины не обращалось к России по поставкам электроэнергии в связи с дефицитом угля на энергогенерирующих станциях.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Транспорт газа по "Северному потоку" дешевле, чем через Украину - Новак
    12:31 21.12.2016
    1914Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что доставка газа "Северным потоком" в 1,5 раза дешевле обходится европейским потребителям, чем транспортировка через газотранспортную систему Украины.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Штраф Украины для "Газпрома" создает риск отбора газа - Новак
    13:33 15.12.2016
    442
    Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, решение украинского суда - беспрецедентный случай, который, создает дополнительную угрозу, риск транзиту газа для европейских потребителей.
    Добыча нефти
    Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области нефти
    02:15 13.12.2016
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    Подписание меморандума состоялось в понедельник в Тегеране при участии заместителя министра энергетики России Кирилла Молодцова и замминистра нефти Ирана Амира Хосейна Замани-Ния.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Украина переплатила за покупку газа в Европе около $70 млн - Новак
    10:43 12.12.2016
    2618Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украинская сторона заинтересована с экономической точки зрения в том, чтобы сегодня покупать газ у "Газпрома", заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Украина и Россия не имеют разногласий по цене поставок газа – Минэнерго РФ
    20:48 09.12.2016
    1024Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров, украинская сторона заинтересована приобретать газ у России в коммерческом плане.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Украина, РФ и ЕК продолжат контакты по газовым вопросам - Новак
    19:48 09.12.2016
    387Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что в ходе переговоров стороны договорились быть в контакте, хозяйствующие субъекты в рамках коммерческого контракта проведут между собой провести консультации.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак сообщил ЕК о лишних тратах Украины на закупку газа не у России
    14:22 25.11.2016
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    Глава Минэнерго РФ Александр Новак проинформировал, что цена "Газпрома" на газ для Украины была ниже, чем на спотовых европейских площадках, на 15-30 долларов.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: цена на газ РФ для Киева ниже, чем на спотовых площадках Европы
    13:38 25.11.2016
    746
    Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стоимость газа для Украины в соответствии с формулой действующего контракта была ниже, чем даже цены на спотовых европейских площадках, от 15 до 30 долларов
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    РФ и ЕК обсудили возможность поставок Украине зимой 1,5-4 млрд кубов газа
    13:15 25.11.2016
    1415
    Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что поставки будут осуществляться в строгом соответствии с действующим контрактом.
    Флаги Белоруссии и России
    Минэнерго РФ: Белоруссия нарушила установление тарифа на транзит нефти
    11:42 04.10.2016
    194
    Как заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, по данному случаю будут вестись консультации. При этом он отказался уточнить, будут ли консультации по тарифам на транзит нефти как-то увязаны с вопросом цен на газ.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак в 2017 году прогнозирует значительный рост цен на нефть
    00:27 26.09.2016
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    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, "следующий год уже должен быть годом восстановления спроса", уже во второй половине года будет виден баланс спроса и предложения.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Цена на газ из РФ для Украины не требует скидок - Новак
    16:11 02.09.2016
    958Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, цена на газ для Украины, сформированная на третий квартал по формуле контракта, конкурентоспособна и не требует никаких дополнительных скидок.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: "Северный поток-2" не угрожает энергобезопасности ЕС
    02:56 19.06.2016
    329Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, "любые проекты, которые реализуются, наоборот увеличивают и дают большую безопасность поставок в Европу, потому что это новые маршруты и новое обеспечение более конкурентоспособных поставок газа".
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