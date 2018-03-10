Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнил, что Россия поставляет в Украину в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий, а энергетический уголь Киев получает из других источников.
По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, по состоянию на конец мая в Украину за 2017 год было отгружено 4 миллиона 250 тысяч тонн угля на нужды металлургов, а в 2016 году цифра составила 10 миллионов 110 тысяч тонн.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что в ходе переговоров стороны договорились быть в контакте, хозяйствующие субъекты в рамках коммерческого контракта проведут между собой провести консультации.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стоимость газа для Украины в соответствии с формулой действующего контракта была ниже, чем даже цены на спотовых европейских площадках, от 15 до 30 долларов
Как заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, по данному случаю будут вестись консультации. При этом он отказался уточнить, будут ли консультации по тарифам на транзит нефти как-то увязаны с вопросом цен на газ.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, "любые проекты, которые реализуются, наоборот увеличивают и дают большую безопасность поставок в Европу, потому что это новые маршруты и новое обеспечение более конкурентоспособных поставок газа".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".