522

По словам замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, по состоянию на конец мая в Украину за 2017 год было отгружено 4 миллиона 250 тысяч тонн угля на нужды металлургов, а в 2016 году цифра составила 10 миллионов 110 тысяч тонн.