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    ФК Кубань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Игрок сборной Украины Евгений Селезнёв
    Селезнев заявил, что время, проведенное в "Кубани", в плюс не пошло
    02:48 13.06.2016
    194В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам форварда сборной Украины по футболу Евгения Селезнева, последние полгода в "Кубани" в плюс не пошли. Селезнев успел провести в составе "Кубани" 9 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча.
    Евгений Селезнев. Архивное фото
    Форвард сборной Украины Селезнев покинул краснодарскую "Кубань" - СМИ
    04:20 10.05.2016
    1729
    По информации СМИ, украинский футболист Евгений Селезнёв расторг контракт с российским клубом "Кубань". сообщается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.
    Евгений Селезнев перешел в российский клуб Кубань. Архивное фото
    Игрок российской "Кубани" Селезнев хочет вернуться в Украину
    19:38 05.04.2016
    23671
    По словам агента форварда сборной Украины Евгения Селезнева Вадима Шаблия, если поступит предложение от топ-клубов - Динамо и Шахтера, то он будет их рассматривать.
    Евгений Селезнев перешел в российский клуб Кубань
    Форвард сборной Украины Селезнев официально перешел в российский клуб
    16:50 25.02.2016
    735
    Нападающий футбольного клуба "Днепр" Евгений Селезнев уже прибыл в российский Кисловодск, где футбольный клуб "Кубань" находится на сборе, и провел вместе с новыми партнерами утреннюю тренировку.
    Евгений Селезнев. Архивное фото
    ФК "Кубань" ведет переговоры с форвардом сборной Украины Селезневым
    16:44 23.02.2016
    122
    Евгений Селезнев выступал только в украинских клубах. На данный момент 30-летний форвард является игроком днепропетровского "Днепра". Также в активе игрока около 50 матчей за сборную Украины.
    Футболист киевского Динамо Тарас Михалик
    Экс-защитник киевского "Динамо" Михалик может перейти в "Кубань" - СМИ
    11:58 15.06.2013
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    Накануне 29-летний центральный защитник, сыгравший в сезоне-2012/13 26 матчей за киевлян в различных турнирах, получил статус свободного агента. При этом футболист отказался называть клуб, в котором планирует продолжить карьеру.
    Футбол
    Вратарь "Кубани" Беленов назвал "бредом" идею Объединенного чемпионата
    19:03 02.03.2013
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    "Я думаю, что это бред. К примеру, в данный момент нет ясности, сколько мест в еврокубках получит этот чемпионат", - сказал вратарь краснодарской "Кубани" Александр Беленов.
    Футбол
    "Черноморец" встретится с ФК "Кубань" на сборе в Турции
    16:14 22.02.2013
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    Четыре часа спустя игроки "Кубани", не принимавшие участия в первой встрече, выйдут на поле в игре против другого украинского клуба - донецкого "Металлурга".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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