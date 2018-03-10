По словам форварда сборной Украины по футболу Евгения Селезнева, последние полгода в "Кубани" в плюс не пошли. Селезнев успел провести в составе "Кубани" 9 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча.
Накануне 29-летний центральный защитник, сыгравший в сезоне-2012/13 26 матчей за киевлян в различных турнирах, получил статус свободного агента. При этом футболист отказался называть клуб, в котором планирует продолжить карьеру.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".