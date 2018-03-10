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    Объединенный чемпионат по футболу России и Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Валерий Газзаев
    Газзаев: Объединенный чемпионат стартует не раньше 2015 года
    08:08 10.07.2013
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    Первый розыгрыш Объединенного чемпионата РФ и Украины по футболу, скорее всего, можно будет провести не раньше 2015 года, поскольку уставные документы по турниру будут готовы не раньше этого срока, заявил Газзаев.
    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер
    Миллер: бюджет Объединенного чемпионата можно сравнить с затратами ЛЧ
    16:55 28.06.2013
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    Стоимость Объединенного чемпионата России и Украины по футболу может обойтись в сумму сравнимую с затратами на проведение турниров Лиги чемпионов, не исключает глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
    Футбол
    Вратарь "Кубани" Беленов назвал "бредом" идею Объединенного чемпионата
    19:03 02.03.2013
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    "Я думаю, что это бред. К примеру, в данный момент нет ясности, сколько мест в еврокубках получит этот чемпионат", - сказал вратарь краснодарской "Кубани" Александр Беленов.
    Футбольный мяч
    Исполком РФС утвердил инициативы РФПЛ и не стал обсуждать ОФЛ
    18:01 27.02.2013
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    Журналисты рассчитывали на отрицательную реакцию Толстых по поводу разворачивающейся инициативы создания Объединенного чемпионата (совмещенного первенства сильнейших команд России и Украины).
    Президент ЦСКА Евгений Гинер
    Организаторы Объединенного чемпионата максимально корректны - Гинер
    14:07 15.02.2013
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    Организаторы Объединенного чемпионата понимают, насколько сложная перед ними стоит задача, и стараются делать все максимально корректно, заявил президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
    Хуанде Рамос
    Забить гол в матче с "Базелем" "Днепру" помешал снегопад - тренер
    07:46 15.02.2013
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    Первый поединок соперников, прошедший в четверг в Базеле, завершился со счетом 2:0 в пользу швейцарцев. Ответная встреча пройдет в Днепропетровске 21 февраля.
    Футбол
    "Краснодар" не доиграл матч с "Днепром" из-за потасовки на поле
    07:25 11.02.2013
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    Встреча в Сотогранде (Испания) остановлена в конце первого тайма после серии нарушений, спровоцировавших массовую потасовку.
    Футбольный мяч
    "Черноморец" приедет на заседание по объединенному чемпионату
    18:41 31.01.2013
    9
    Одесский "Черноморец" согласился принять участие в заседании, посвященном объединенному чемпионату, которое состоится 18 февраля.
    Валерий Газзаев
    Объединенный чемпионат предусматривает объединение лиг РФ и Украины
    18:41 29.01.2013
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    "На данном этапе мы приняли решение пригласить к участию только клубы России и Украины", - заявил по телефону Газзаев.
    Футбол
    Объединенный чемпионат сначала будет состоять из 2 лиг по 18 клубов
    18:34 29.01.2013
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    "По итогам сезона-2013/14 планируется сформировать пул из восемнадцати команд высшей и восемнадцати команд первой лиги. Надеемся, что все клубы изъявят желание присутствовать на следующей встрече и обсуждать эту тему", - заявил Газзаев.
    Валерий Газзаев
    Все клубы РФПЛ и УПЛ получат приглашение в Объединенный чемпионат
    18:33 29.01.2013
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    "Приглашаются все клубы России и Украины. Изначально лига создается из двух лиг, по крайней мере, концепция такая - из лиг Украины и России. Поэтому мы разослали приглашения всем 16 клубам Украины и 16 клубам России", - сказал Газзаев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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