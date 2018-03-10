Первый розыгрыш Объединенного чемпионата РФ и Украины по футболу, скорее всего, можно будет провести не раньше 2015 года, поскольку уставные документы по турниру будут готовы не раньше этого срока, заявил Газзаев.
"По итогам сезона-2013/14 планируется сформировать пул из восемнадцати команд высшей и восемнадцати команд первой лиги. Надеемся, что все клубы изъявят желание присутствовать на следующей встрече и обсуждать эту тему", - заявил Газзаев.
"Приглашаются все клубы России и Украины. Изначально лига создается из двух лиг, по крайней мере, концепция такая - из лиг Украины и России. Поэтому мы разослали приглашения всем 16 клубам Украины и 16 клубам России", - сказал Газзаев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".