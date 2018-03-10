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ФК Черноморец (Новороссийск)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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"Динамо" обыграло "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины
21:53 31.05.2017
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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо". У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес и Андрей Ярмоленко. У "Черноморца" с пенальти отличился Александр Андриевский.
"Черноморец" и "Металлист" сыграли вничью на матче чемпионата Украины
19:01 02.05.2014
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Одесский "Черноморец" сыграл вничью с харьковским "Металлистом" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.
Срна: Матч Суперкубка Украины с "Черноморцем" получился сложным
08:51 11.07.2013
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Матч Суперкубка Украины по футболу, в котором встречались "Шахтер" и одесский "Черноморец", получился для донецкой команды непростым, заявил капитан "горняков" Дарио Срна.
Матч за Суперкубок Украины получился зрелищным, считает Луческу
08:30 11.07.2013
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"Думаю, сегодня получился очень зрелищный матч. Играли против хорошо подготовленной и организованной команды", - заявил Луческу.
"Шахтер" победил "Черноморец" и завоевал Суперкубок Украины
08:17 11.07.2013
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"Шахтер" во второй раз подряд и в пятый в истории клуба стал обладателем Суперкубка Украины.
"Черноморец" встретится с ФК "Кубань" на сборе в Турции
16:14 22.02.2013
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Четыре часа спустя игроки "Кубани", не принимавшие участия в первой встрече, выйдут на поле в игре против другого украинского клуба - донецкого "Металлурга".
"Черноморец" приедет на заседание по объединенному чемпионату
18:41 31.01.2013
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Одесский "Черноморец" согласился принять участие в заседании, посвященном объединенному чемпионату, которое состоится 18 февраля.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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19:15 09.03.2018
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15:17 09.03.2018
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