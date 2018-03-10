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    ФК Черноморец (Новороссийск)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Динамо (Киев) - Чорноморець (Одеса)
    "Динамо" обыграло "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины
    21:53 31.05.2017
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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо". У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес и Андрей Ярмоленко. У "Черноморца" с пенальти отличился Александр Андриевский.
    Футбол
    "Черноморец" и "Металлист" сыграли вничью на матче чемпионата Украины
    19:01 02.05.2014
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    Одесский "Черноморец" сыграл вничью с харьковским "Металлистом" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.
    Футбол. ЛЧ УЕФА. Матч (Донецк, Украина) Шахтер - Арсенал (Лондон, Англия)
    Срна: Матч Суперкубка Украины с "Черноморцем" получился сложным
    08:51 11.07.2013
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    Матч Суперкубка Украины по футболу, в котором встречались "Шахтер" и одесский "Черноморец", получился для донецкой команды непростым, заявил капитан "горняков" Дарио Срна.
    Мирча Луческу
    Матч за Суперкубок Украины получился зрелищным, считает Луческу
    08:30 11.07.2013
    4
    "Думаю, сегодня получился очень зрелищный матч. Играли против хорошо подготовленной и организованной команды", - заявил Луческу.
    Шахтер победил Черноморец и завоевал Суперкубок Украины
    "Шахтер" победил "Черноморец" и завоевал Суперкубок Украины
    08:17 11.07.2013
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    "Шахтер" во второй раз подряд и в пятый в истории клуба стал обладателем Суперкубка Украины.
    Футбол
    "Черноморец" встретится с ФК "Кубань" на сборе в Турции
    16:14 22.02.2013
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    Четыре часа спустя игроки "Кубани", не принимавшие участия в первой встрече, выйдут на поле в игре против другого украинского клуба - донецкого "Металлурга".
    Футбольный мяч
    "Черноморец" приедет на заседание по объединенному чемпионату
    18:41 31.01.2013
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    Одесский "Черноморец" согласился принять участие в заседании, посвященном объединенному чемпионату, которое состоится 18 февраля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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