По результатам отчета Государственной финансовой инспекции о деятельности государственных компаний Яценюк заявил, что если и в дальнейшем глава "Турбоатома" будет препятствовать проверкам - "уволить руководителя".
Украинское энергомашиностроительное предприятие ОАО "Турбоатом" и германский концерн Siemens подписали соглашение о совместном участии в конкурсе на поставку оборудования машинного зала для атомных электростанций.
Украинское энергомашиностроительное предприятие ОАО "Турбоатом" и Siemens рассматривают возможность совместного участия в тендере на поставку оборудования машинного зала для сооружения Курской АЭС-2, сообщается на сайте "Турбоатома".
Правительство Украины не будет спешить с приватизацией харьковского "Турбоатома", который специализируется на выпуске турбин для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, заявил и.о. вице-премьера Юрий Бойко.
Украинский "Турбоатом" заверяет, что выполняет свои обязательства перед ОАО "РусГидро" по поставке оборудования для Камской и Новосибирской ГЭС (РФ), однако сроки выполнения сдвинулись из-за задержек с оплатой аванса российской стороной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".