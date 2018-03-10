наверх
10.03.201808:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Турбоатом

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Премьер-министр Арсений Яценюк
    Яценюк пригрозил главе "Турбоатома" увольнением
    15:09 18.03.2016
    342
    По результатам отчета Государственной финансовой инспекции о деятельности государственных компаний Яценюк заявил, что если и в дальнейшем глава "Турбоатома" будет препятствовать проверкам - "уволить руководителя".
    Арсений Яценюк в ходе отчета в Верховной Раде 16 февраля 2016
    "Электротяжмаш" и "Турбоатом" выйдут на рынки ряда стран - Яценюк
    20:15 23.02.2016
    1941Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам премьер-министра Арсения Яценюка, при утверждении финансовых планов развития этих компаний отдельное финансирование будет предусмотрено на инвестиционную составляющую.
    ОАО Турбоатом. Архивное фото
    "Турбоатом" изготовил оборудование для АЭС российского проекта
    12:18 13.11.2015
    308
    Украинское предприятие впервые изготовил усовершенствованные детали для украинских атомных станций, построенных по российскому проекту.
    Здание Балаковской АЭС. Архивное фото
    "Турбоатом" сделал оборудование второго блока Балаковской АЭС
    10:35 06.11.2014
    159
    Контрольная сборка первого корпуса была сдана заказчику. После контроля сварных швов методом цветной дефектоскопии, ультразвука и пневматических испытаний, оборудование сдано на упаковку и отгрузку.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин предлагает разрешить продажу до 40% акций "Энергоатома" и "Турбоатома"
    15:21 26.08.2014
    216
    Решение о продаже, в случае если закон поддержит Рада, будут принимать Кабмин и Совет национальной безопасности и обороны Украины.
    Здание Балаковской АЭС. Архивное фото
    "Турбоатом" изготовил оборудование для блока Балаковской АЭС в РФ
    13:54 15.07.2014
    132Отношения Украины и России
    В феврале нынешнего года генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин гарантировал исполнение всех обязательств перед российскими партнерами, в частности, перед госкорпорацией "Росатом".
    АЭС
    "Турбоатом" и Siemens готовы совместно поставлять оборудование для АЭС РФ
    11:04 25.06.2014
    111Отношения Украины и России
    Украинское энергомашиностроительное предприятие ОАО "Турбоатом" и германский концерн Siemens подписали соглашение о совместном участии в конкурсе на поставку оборудования машинного зала для атомных электростанций.
    АЭС
    "Турбоатом" и Siemens планируют поставить оборудование для Курской АЭС
    16:05 30.04.2014
    49
    Украинское энергомашиностроительное предприятие ОАО "Турбоатом" и Siemens рассматривают возможность совместного участия в тендере на поставку оборудования машинного зала для сооружения Курской АЭС-2, сообщается на сайте "Турбоатома".
    Юрий Бойко
    Бойко: правительство не будет спешить с приватизацией "Турбоатома"
    15:30 06.02.2014
    6
    Правительство Украины не будет спешить с приватизацией харьковского "Турбоатома", который специализируется на выпуске турбин для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, заявил и.о. вице-премьера Юрий Бойко.
    Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2014 г с прибылью в $47,5 млн
    13:31 25.12.2013
    4
    Чистая прибыль "Турбоатома" в 2012 году сократилась на 28% - до 38,6 миллиона долларов, за январь-сентябрь текущего года она составила 50 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 68%.
    Сброс воды на Зейской ГЭС в Амурской области
    "Турбоатом" отгрузил в РФ аппарат регулирующий расход воды на ГЭС
    14:53 10.09.2013
    27
    Данный аппарат регулирует расход воды через насос-турбину, а также прекращает доступ воды к рабочему колесу и подачу воды в верхнее водохранилище.
    Судебный молоток
    Украина снова попытается продать завод и "Турбоатом"
    20:34 19.06.2013
    6
    Согласно плану-графику, который размещен на сайте ФГИ, на торги будут выставлены 99,66% акций Одесского припортового завода (ОПЗ) и 75,22% акций "Турбоатома".
    Турбоатом: Задержка авансов от РФ затянула сроки поставок оборудования
    18:33 11.06.2013
    11
    Украинский "Турбоатом" заверяет, что выполняет свои обязательства перед ОАО "РусГидро" по поставке оборудования для Камской и Новосибирской ГЭС (РФ), однако сроки выполнения сдвинулись из-за задержек с оплатой аванса российской стороной.
    "Турбоатом" начал отгрузку оборудования для Ростовской АЭС
    16:29 19.02.2013
    8
    "Турбоатом", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, начал отгрузку первой партии оборудования для четвертого блока Ростовской АЭС.
    Пожар
    В Харькове из-за пожара на заводе "Турбоатом" эвакуировано 100 человек
    20:24 01.02.2013
    19
    По данным ГосЧС, на территории завода произошло возгорание трансформаторной подстанции с последующим распространением огня на кровлю литейного цеха.
    Сергей Кириенко
    Росатом готов участвовать в приватизации "Турбоатома" - Кириенко
    14:04 15.11.2012
    20
    ОАО "Турбоатом" - головная научная организация министерства промышленной политики Украины по энергетическому машиностроению - входит в число ведущих турбостроительных фирм мира.
    Атомная энергетика
    "Турбоатом" и "Атомэнергомаш" будут вместе строить ТЭС
    12:38 15.11.2012
    46
    Сотрудничество планируется осуществлять на территории России, Украины и, в перспективе, третьих стран.
    Первый блок на Балаковской АЭС
    "Турбоатом" отгрузил конденсатор для энергоблока Балаковской АЭС
    19:07 17.10.2012
    24
    ОАО "Турбоатом", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, отгрузил конденсатор для первого энергоблока Балаковской АЭС (Саратовская область России).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны