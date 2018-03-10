Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана. Службы спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана сообщила об увеличении количества жертв до 100 человек.
Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты скорректировали свою оценку до 4,0.
Количество погибших при землетрясении, произошедшем во вторник в китайской провинции Сычуань, достигло 19 человек, при этом пострадали 217. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.