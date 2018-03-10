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    землетрясение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 277
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    Эмблема ЦРУ США
    Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо
    12:48 18.02.2018
    559
    Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
    Землетрясение в Иране
    ТОП событий в мире: землетрясение в Иране, майдан в Голливуде
    16:14 13.11.2017
    452Мощное землетрясение в Иране
    Мировые СМИ в понедельник обсуждают крупное землетрясение на границе Ирана и Ирака, годовщину терактов в Париже, а также марш против сексуальных домогательств в Голливуде.
    Землетрясение в Иране
    Дрожь земли. На Ближнем Востоке погибло почти 400 человек
    14:12 13.11.2017
    256Мощное землетрясение в Иране
    Землетрясение вызвало разрушения в ряде иракских провинций. В частности, пострадала плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане.
    Мощное землетрясение в Иране
    Разрушительное землетрясение в Иране 
    05:02 13.11.2017
    389Мощное землетрясение в Иране
    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.
    Мощное землетрясение в Иране
    В Иране продолжает расти количество погибших во время землетрясения
    04:30 13.11.2017
    384Мощное землетрясение в Иране
    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.
    Мощное землетрясение в Иране
    Первые кадры после землетрясения в Иране (18+) 
    02:49 13.11.2017
    493Мощное землетрясение в Иране
    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана, сообщает иранский государственный телеканал.
    Количество погибших во время землетрясения в Иране достигло 100 человек
    Землетрясение в Иране. Число жертв землетрясения возросло до 100 человек
    02:31 13.11.2017
    159Мощное землетрясение в Иране
    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана. Службы спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана сообщила об увеличении количества жертв до 100 человек.
    Землетрясение в Иране
    В Иране резко выросло количество погибших во время землетрясения
    01:40 13.11.2017
    264Мощное землетрясение в Иране
    По информации представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана, число погибших выросло до 61, ранены 300 в результате землетрясения магнитудой 7,2.
    Землетрясение в Иране
    СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях раненых из-за землетрясения в Иране
    00:30 13.11.2017
    205Мощное землетрясение в Иране
    Согласно информации иранского государственного телевидения, землетрясение, ударившее по западным районам Ирана, унесло жизни 30 человек, 200 ранены.
    Землетрясение в Иране
    Красный полумесяц сообщил первые данные о пострадавших в Иране
    23:55 12.11.2017
    313Мощное землетрясение в Иране
    По информации источника в иранском Красном полумесяце, число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Мексика: как волонтеры помогают пострадавшим после землетрясения
    18:23 22.09.2017
    79Суперштормы накрыли Европу
    Красный крест Мексики взял на себя основную работу по помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 270 человек по всей стране.
    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии
    Фотоитоги 22 августа: землетрясение в Италии, непогода в Украине и "Великое солнечное затмение" 
    18:08 22.08.2017
    198
    Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты скорректировали свою оценку до 4,0.
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Землетрясение в Китае: число пострадавших достигло 263 человек
    15:20 09.08.2017
    410Суперштормы накрыли Европу
    Согласно информации властей, в результате землетрясения десять человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов 
    11:35 09.08.2017
    402Суперштормы накрыли Европу
    Количество погибших при землетрясении, произошедшем во вторник в китайской провинции Сычуань, достигло 19 человек, при этом пострадали 217. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Землетрясение на западе КНР: количество пострадавших постоянно растет
    06:50 09.08.2017
    257Суперштормы накрыли Европу
    Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение немедленно начать спасательные работы и приложить все усилия для минимизации количества человеческих жертв.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Второе землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Китая
    05:20 09.08.2017
    187Суперштормы накрыли Европу
    Подземные толчки зафиксированы в 23.27 времени UTC (2.27 по Киеву). Эпицентр располагался в 96 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    Резко увеличилось число погибших в результате землетрясения в Китае
    04:45 09.08.2017
    404Суперштормы накрыли Европу
    По информации СМИ, количество погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 12 человек, пострадавших – до 175.
    Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае. Видео
    Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае 
    01:22 09.08.2017
    1501Суперштормы накрыли Европу
    Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 9 человек, а количество пострадавших увеличилось до 135 человек, сообщают местные власти.
    Первые кадры мощного землетрясения в Китае. Видео
    Первые кадры мощного землетрясения в Китае 
    00:24 09.08.2017
    227Суперштормы накрыли Европу
    Число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
    Землетрясение в Японии
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Японии
    06:45 11.07.2017
    48Суперштормы накрыли Европу
    Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима, очаг - на глубине 10 километров. В префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до 5 баллов по семибалльной японской шкале.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Эмблема ЦРУ США
    Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо
    12:48 18.02.2018
    559
    Мировые СМИ анализируют заявления, что ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в разных странах, пишут о "разрушительном" землетрясении в Великобритании и удивляются найденной картине под одной из главных работ Пабло Пикассо.
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