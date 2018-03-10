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Тег
Иватэ
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
07:40 20.02.2015
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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 140 километрах восточнее города Мияко (префектура Иватэ), его очаг залегал на глубине 13,5 километра.
Технических сбоев на АЭС после землетрясения в Японии не зафиксировано
07:50 17.02.2015
47
Подземные толчки были зафиксированы к востоку от японской префектуры Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Угрозы цунами нет.
Сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии
07:18 17.02.2015
130
Подземные толчки были зафиксированы в 13.46 по местному времени (06.46 по киевскому времени) к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км под водой.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Японии
10:32 05.07.2014
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии
09:52 08.06.2014
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем в воскресенье на северо-востоке главного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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