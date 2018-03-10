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    Иватэ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
    07:40 20.02.2015
    184
    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 140 километрах восточнее города Мияко (префектура Иватэ), его очаг залегал на глубине 13,5 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Технических сбоев на АЭС после землетрясения в Японии не зафиксировано
    07:50 17.02.2015
    47
    Подземные толчки были зафиксированы к востоку от японской префектуры Иватэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Угрозы цунами нет.
    Сейсмограмма
    Сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии
    07:18 17.02.2015
    130
    Подземные толчки были зафиксированы в 13.46 по местному времени (06.46 по киевскому времени) к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км под водой.
    Япония. Префектура Иватэ
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Японии
    10:32 05.07.2014
    44
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
    Японская префектура Иватэ
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии
    09:52 08.06.2014
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    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем в воскресенье на северо-востоке главного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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