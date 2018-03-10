Мировые СМИ пишут о "ложной ракете" на Гавайях, анализируют агрессивное поведение верных фанатов Дональда Трампа, обсуждают новый сексуальный скандал и ждут автобиографической книги первой леди Франции.
Конгрессмен от штата Гавайи разместила скриншот с предупреждением о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета. В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
Для тушения возгорания были привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара огонь еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.
Пожар начался в высотном жилом доме в столице Гавайев Гонолулу. По словам главы пожарной службы Дэвида Джекинса, пожар в жилом комплексе Marco Polo начался на 26 этаже, а затем распространился на все здание.
Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.
Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах видно, что на горных склонах — сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость.
На гавайском острове Килауэа лава извергающегося вулкана достигла океана. Местные власти заверили, что извержение не представляет угрозы для находящихся рядом населенных пунктов, но призывают людей не приближаться к вулкану.
На территории штата зафиксировано более 250 случаев заражения лихорадкой денге. Власти опасаются, что комары, которые переносят лихорадку и могут также переносить вирус Зика, вызовут вспышку еще одного заболевания.
Президент РФ Владимир Путин, возможно, отреагирует на инцидент с российским самолетом Су-24 в Сирии и даст ему какую-то оценку на встрече с королем Иордании Абдаллой II во вторник, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".