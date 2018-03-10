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    Гавайи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Гавайи
    Главные мировые темы: паника на Гавайях, романы семьи Макрон
    11:29 14.01.2018
    271
    Мировые СМИ пишут о "ложной ракете" на Гавайях, анализируют агрессивное поведение верных фанатов Дональда Трампа, обсуждают новый сексуальный скандал и ждут автобиографической книги первой леди Франции.
    Гавайи
    Власти Гавайев объяснили тревогу о ракетной угрозе
    07:12 14.01.2018
    518
    Ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб. Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Жителей американского штата напугали сообщением о ракетном ударе
    21:46 13.01.2018
    523
    Конгрессмен от штата Гавайи разместила скриншот с предупреждением о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета. В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
    Дружившие 60 лет гавайцы оказались родными братьями
    Дружившие 60 лет гавайцы оказались родными братьями
    21:41 27.12.2017
    406
    Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсон был приемным сыном в своей семье. Лучшие друзья планируют отправиться в путешествие и вместе провести старость.
    Гаваец случайно снял уникальное видео вулкана
    Гаваец случайно снял уникальное видео вулкана 
    15:24 10.11.2017
    143
    Житель Гавайев Эрик Шторм случайно снял на экшен-камеру поток раскаленной вулканической лавы. Причем, съемка была сделана непреднамеренно - мужчина просто забыл устройство.
    Пожар в жилом комплексе Marco Polo на Гаваях
    Пожар в высотке на Гаваях уже привел к жертвам, огонь не могут потушить
    07:13 15.07.2017
    125
    Для тушения возгорания были привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара огонь еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев. Видео
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев 
    05:36 15.07.2017
    73
    Пожар начался в высотном жилом доме в столице Гавайев Гонолулу. По словам главы пожарной службы Дэвида Джекинса, пожар в жилом комплексе Marco Polo начался на 26 этаже, а затем распространился на все здание.
    Гавайи
    Ракеты КНДР могут достигать Гавайев - командующий США
    20:03 26.04.2017
    233Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Американский адмирал заверил, что КНДР "угрожает Гавайям". На гавайских островах находится несколько крупных военных баз США, включая штаб Тихоокеанского командования США (PACOM).
    Молоток судьи
    Суд на Гавайях продлил вердикт о блокировании иммиграционного указа Трампа
    06:20 30.03.2017
    26Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Суд приостановил действие нового миграционного указа Трампа
    01:23 16.03.2017
    161Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как отмечают СМИ, решение гавайского судьи приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву), по всей стране.
    Президент США Барак Обама на Гавайях. Архивное фото
    Обама с семьей отправился в отпуск на Гавайи
    08:04 17.12.2016
    164
    27 декабря в Гонолулу Обама встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран впервые примут участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине японской бомбардировки Перл-Харбора.
    Гавайи засыпало снегом. Видео
    Гавайи засыпало снегом 
    03:17 05.12.2016
    342Суперштормы накрыли Европу
    Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах видно, что на горных склонах — сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость.
    Снег на Гавайях
    На Гавайях выпало рекордное количество снега - СМИ
    22:29 04.12.2016
    271
    Согласно информации, сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На горных склонах - сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость.
    Тренировка будущих покорителей Марса
    Ученые на Гавайях завершили эксперимент по имитации миссии на Марс
    01:58 29.08.2016
    68
    По словам участника эксперимента Сиприена Версо, полет на Марс в недалеком будущем вполне реален, технические и психологические проблемы вполне можно преодолеть.
    Извержение вулкана: лава встретилась с океаном
    Вулкан на острове Килауэа: лава встретилась с океаном 
    19:30 29.07.2016
    389
    На гавайском острове Килауэа лава извергающегося вулкана достигла океана. Местные власти заверили, что извержение не представляет угрозы для находящихся рядом населенных пунктов, но призывают людей не приближаться к вулкану.
    Крушение самолета на Гавайях. Видео
    Крушение легкомоторного самолета на Гавайях: погибли 5 человек 
    06:45 24.05.2016
    71
    Крушение произошло в понедельник недалеко от аэропорта Порт-Аллен. Как сообщается, четыре человека погибли на месте, пятая жертва скончалась от полученных травм в госпитале.
    Профилактика лихорадки Зика
    На Гавайях введен режим ЧП из-за комаров-переносчиков лихорадки денге и вируса Зика
    06:14 13.02.2016
    83Вспышка вируса Зика
    На территории штата зафиксировано более 250 случаев заражения лихорадкой денге. Власти опасаются, что комары, которые переносят лихорадку и могут также переносить вирус Зика, вызовут вспышку еще одного заболевания.
    Падение серфера с гигантской волны
    Падение серфера с гигантской волны на Гавайях 
    03:11 02.02.2016
    372
    На Гавайах одна из гигантских волн едва не унесла жизнь известного серфера Тома Досланда, который потерял равновесие и упал с доски с 12-метровой высоты. Подробнее смотрите в видео.
    Обама на Гавайах с семьей. Видео
    Обама с семьей на Гавайских островах 
    08:47 04.01.2016
    422
    Гавайи являются родиной нынешнего президента США, в Гонолулу он родился в 1961 году.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Катастрофы военных самолетов в мире в 2015 году. Справка
    12:38 24.11.2015
    5357Сирия: военное противостояние.
    Президент РФ Владимир Путин, возможно, отреагирует на инцидент с российским самолетом Су-24 в Сирии и даст ему какую-то оценку на встрече с королем Иордании Абдаллой II во вторник, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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