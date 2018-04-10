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    В мире

    Утром в центральной Италии сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение

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    Эпицентр землетрясения находился на глубине около 9 километров от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке. За первым подземным толчком последовали несколько афтершоков магнитудой более 2,0.
    Землетрясение в Италии. Архивное фото
    REUTERS Max Rossi

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло рано утром во вторник в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

    Землетрясение в Италии. Видео
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    Последствия разрушительного землетрясения в Италии

    Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 05.11 (06.11 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился на глубине около 9 километров от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке. За первым подземным толчком последовали несколько афтершоков магнитудой более 2,0.

    Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных пунктов в областях Марке и Умбрия. В настоящее время сотрудники национальной службы Гражданской обороны на месте выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.

    Подземные толчки в центральной Италии, где летом 2016 года произошло разрушительное землетрясение, вызвало огромную тревогу в социальных сетях.

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб составил около 4 миллиардов евро.

    Землетрясения в этом районе центральной Италии не прекращаются. В последний раз подземный толчок магнитудой 4,0 был зафиксирован в области Марке 4 апреля.

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