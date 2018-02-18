Главное в мире: ЦРУ вмешивалось в выборы, находка под картиной Пикассо

РИА Новости Украина

ЦРУ всегда вмешивалось в чужие выборы

Американская газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников управления и американских экспертов пишет о том, что Центральное разведывательное управление США вмешивалось в выборы в различных странах с момента своего образования.

"Если вы спросите сотрудника разведывательной службы, нарушали ли русские правила или делали что-то необычное, ответ — нет, вовсе нет", — заявил изданию Стивен Холл, который вышел в отставку в 2015 году после 30 лет службы в ЦРУ.

Он подчеркнул, что США исторически проводили операции по вмешательству в выборы, и выразил надежду на то, что они и дальше продолжат делать это.

"Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году… Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали ложную информацию в зарубежных газетах", — пишет издание со ссылкой на профессора Лока Джонсона, начавшего свою карьеру в сенате в 70-х с расследования деятельности ЦРУ.

Как сообщается в статье, США благодаря ЦРУ свергли выбранных лидеров в Иране и Гватемале в 50-х и поддержали госперевороты в ряде других стран в 60-х. Издание указывает, что ЦРУ также организовало убийства по политическим мотивам и поддержало антикоммунистические правительства в Латинской Америке, Африке и Азии. Также отмечается, что Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона насчитал 81 случай вмешательства США в выборы.

Как сообщает газета, США вмешивались в российские выборы в 1996 году из страха, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов одержит победу над Борисом Ельциным.

Соцслужбы знали о желании стрелка из Флориды купить оружие

Многие международные СМИ (New York Times, Washington Post, Independent, Los Angeles Times, Daily Mail, Time, New York Post, USA TODAY) продолжают писать о стрельбе в школе во Флориде.

Как пишут New York Times и Washington Post, социальные службы штата Флорида исследовали психическое состояние стрелка Николаса Круза за полтора года до того, как он устроил стрельбу в своей бывшей школе, и заключили, что он не представляет высокого риска причинения вреда себе или окружающим.

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В департаменте по делам детей и семьи знали о постах Круза в мобильном мессенджере Snapchat, в которых он резал себе руки и выражал заинтересованность в покупке оружия. После этого сотрудники департамента посетили дом Круза. Тем не менее, они решили, что он не представляет серьезной опасности для себя или окружающих.

wsvn.com Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба

СМИ также пишут о протестных акциях, связанных с требованием американцев усилить контроль над оружием.

Газета Washington Post пишет, что "люди разгневаны": сотни американцев вышли на протесты к зданию суда в округе Броуард и скандировали: "Хватит!".

"Разрушительное" землетрясение в Великобритании

Ведущие британские издания обратили внимание на "крупнейшее землетрясение, которое произошло в королевстве за последнее десятилетие".

Газета Independent сообщает, что субботу землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Уэльсе. Эпицентр находился в 12 километрах от города Суонси. Как отмечает издание, землетрясение почувствовали жители Уэльса, юго-запада Англии и даже острова Уайт в 200 километрах от эпицентра. Пожарно-спасательная служба города Бристоль получила шесть звонков о повреждении домов.

Как сообщила газета Telegraph, здание британского университета в Суонси в Уэльсе было эвакуировано.

Издание Daily Mail, в свою очередь, обратило внимание на саркастические комментарии пользователей сети микроблогов Twitter. Один из пользователей хвастается фотографией с футболкой с надписью "Я пережил великое землетрясение в Суонси".

AP Photo/ Winfried Rothermel Сейсмограмма. Архивное фото

Другой опубликовал фотографию "катастрофического" последствия землетрясения – опрокинутого стула на заднем дворе сада, сопроводив его надписью "Не бойся, Южный Уэльс, мы сможем возродиться после этого землетрясения".

Перевернутый пейзаж нашелся под картиной Пикассо

Мировые СМИ (Guardian, Independent, Science, Business Insider и другие) пишут о том, что новые технологии помогли обнаружить под картиной Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" перевернутый на 90 градусов пейзаж, написанный другим художником.

Как оказалось, изначально неизвестный художник из Барселоны нарисовал на холсте горы. Затем Пикассо написал поверх них "Нищенку", причем, как считают ученые, он перевернул холст и использовал оригинальные очертания гор в качестве контура спины женщины.

Пикассо также сначала изобразил на картине руку нищенки, которая держит хлеб, но затем убрал этот элемент, полностью спрятав руки женщины под одеянием.

Для того чтобы узнать, что находится под верхними слоями краски, ученые провели рентгенофлуоресцентный анализ. Такая технология позволят узнать, какие именно химические элементы находятся в разных частях картины, причем не только на поверхности, но и во всех слоях краски.

sciencemag.org Исследователи нашли под картиной Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" перевернутый на 90 градусов пейзаж, который был написан другим художником

"Феноменальный рентген картины Пикассо показал изображение, которое художник похоронил под одной из своих главных работ", — пишет Business Insider.