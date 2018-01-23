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    В мире

    США считают, что Путин стремится восстановить величие России - ЦРУ

    (обновлено: )32513
    Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Владимир Путин продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. США считают, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить величие России, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

    "Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

    Он не рассказал, откуда ЦРУ известны предполагаемые мысли Путина.

    Ранее Майк Помпео завил, что США осознают, что России необходимо давать отпор.

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