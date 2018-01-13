ЦРУ запустило на орбиту ракету с секретным грузом

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta IV с засекреченным спутником связи NROL-47 Национального разведывательного управления США. Старт был осуществлен в ночь на 13 января с военной базы в Ванденберге.

Трансляцию пуска вела владелец ракетоносителя — компания United Launch Alliance, которой принадлежит ракета. "Миссия NROL-47 стала первым запуском ULA в 2018 году и 27-м запуском для Национального разведывательного управления", — сообщает компания.

Заказчиком запуска является Национальное разведывательное управление США, деятельность которой засекречена.

Ракета-носитель Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту груз массой примерно до 29 тонн.

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