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29.12.201712:42
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    Израильские военные сбили две ракеты из сектора Газа

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (55)

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    После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля: две были сбиты, третья повредила здание.
    Солдаты армии Израиля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Три ракеты были выпущены в пятницу по территории Израиля из сектора Газа, две из них сбиты израильскими военными, сообщила армейская пресс-служба.

    Протесты против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
    REUTERS Danish Ismail
    Протесты против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    "После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля. Система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила две ракеты", — сообщается в Twittеr армии.

    По данным израильских СМИ, ракета, которую перехватить не удалось, повредила здание. О пострадавших не сообщается.

    В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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