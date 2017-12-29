Израильские военные сбили две ракеты из сектора Газа

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Три ракеты были выпущены в пятницу по территории Израиля из сектора Газа, две из них сбиты израильскими военными, сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля. Система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила две ракеты", — сообщается в Twittеr армии.

По данным израильских СМИ, ракета, которую перехватить не удалось, повредила здание. О пострадавших не сообщается.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.