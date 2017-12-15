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    Ракета Falcon 9 успешно стартовала с кораблем Dragon и грузом для МКС

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    Компания SpaceX сообщила, что грузовой корабль Dragon прибудет на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 17 декабря.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде
    REUTERS/Baz Ratner Steve Nesius

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для МКС, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

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    Старт ракеты-носителя был дан в 17:36 по Киеву с модернизированной стартовой площадки №40 космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

    Впервые в запуске по контракту с НАСА SpaceX использует уже летавшую и сохраненную после старта первую ступень Falcon 9. Ракета выводит на орбиту грузовой корабль с уже бывавшей на МКС капсулой Dragon.

    Отделение первой ступени произошло в расчетное время, она должна совершить посадку неподалеку от места запуска приблизительно через 9 минут после старта.

    Также в SpaceX сообщили, что грузовой корабль Dragon прибудет на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 17 декабря.

    "Солнечные батареи расправлены и Dragon летит к Международной космической станции. Стыковка запланирована на воскресенье", — сообщила компания в своем Twitter аккаунте после завершения прямой трансляции запуска.

    Старт ракеты ранее дважды переносился, сначала из-за неполадок стартовой площадки, которая была модернизирована после взрыва на ней Falcon 9 в сентябре прошлого года, затем из-за выявления твердых частиц в топливной системе второй ступени Falcon 9.

    Все проблемы удалось ликвидировать, старт в пятницу прошел своевременно и без проблем.

    Dragon доставит на орбитальную станцию более 2,5 тонны груза: предметы первой необходимости, провиант и материалы для научных, в этот раз, прежде всего, биологических экспериментов. Аппарат будет оставаться на станции около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и полезным грузом.

    Dragon сегодня является единственным грузовым кораблем, способным доставлять грузы, как на МКС, так и со станции на Землю.

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