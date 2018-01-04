Обломки ракеты КНДР упали на город - СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Баллистическая ракета после испытаний 29 апреля 2017 года в КНДР упала на населенный пункт, сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По информации издания, ракета среднего радиуса действия Хвасон-12 упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям.

Как отметил источник, ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива, отмечает СМИ.

Однако число жертв вряд ли было значительным, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.