Мировые тренды: землетрясение в Мексике, детали интрижки Трампа

РИА Новости Украина

"Дело РФ"

На первых страницах ведущих западных изданий — новость про первые обвинения спецпрокурора США Роберта Мюллера в расследовании "российского вмешательства" в американские президентские выборы. Мюллер обвинил в попытке влиять на американский избирательный процесс 13 российских граждан и три компании из РФ, в частности российского ресторатора Евгения Пригожина и "Агентство интернет-исследований". Американский спецпрокурор заявил, что обвиняемые россияне представлялись американскими активистами и с помощью профилей в социальных сетях организовывали митинги во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хилари Клинтон и хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах. "В обвинительном заключении излагается сложная, хорошо профинансированная трехлетняя схема, разработанная отчасти для того, чтобы поставить президента Трампа в Белый дом", - оценила расследование New York Times.

"Обвинения Мюллера оставляют открытыми все варианты. Ясно, что спецпрокурор не оставит камня на камне в расследовании по России", — считает журналист британской Financial Times. Эксперты Politico придерживаются мнения, что обвиняемые россияне вряд ли когда-либо предстанут перед судом в США. "Это бы потребовало их экстрадиции российским правительством, которое называет обвинения ложью, или посещения страны одним из обвиняемых с риском почти определенного ареста", - пишет газета. Как отмечает пресса, в связи с выдвинутыми обвинениями Трамп заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного и не сговаривались с Россией. "Хорошие новости для Трампа — это то, что в заключении нет улик сговора", — соглашаются обозреватели газеты Wall Street Journal, однако считают заявление Белого дома "странно приглушенным". Издание пишет, что Трампу необходимо публично выразить свое негодование Россией от имени всех американцев. "Кремль ослабил его президентство. Он должен заставить Россию заплатить цену, которую не заставил Обама", - заключает газета.

ФБР под критикой

Зарубежная пресса (WSJ, NYT, Washington Post и другие) активно обсуждает признание ФБР в связи с произошедшей стрельбой во Флориде, унесшей жизни 17 человек. В ФБР подтвердили циркулирующую ранее в прессе информацию, что бюро не отреагировало должным образом на предупреждения о "флоридском стрелке" Николасе Крузе. Как сообщали СМИ, в бюро ранее знали о подозрительных комментариях в интернете расстрелявшего школьников подростка, однако не предотвратили инцидент, поскольку не смогли установить личность комментатора. "Обвиняемый в стрельбе во Флориде показал всевозможные красные флаги", — пишет газета New York Times. Губернатор штата Рик Скотт возложил на агентов бюро ответственность за произошедшее и потребовал отставки главы ФБР. Необычно критичную оценку американскому бюро дал и генпрокурор США Джефф Сешнс.

Американская газета Wall Street Journal отмечает, что подобный случай произошел в декабре прошлого года, когда в средней школе Ацтек в результате стрельбы погибли два человека. После инцидента в ФБР признали, что изучали комментарии стрелка в интернете, однако не предъявляли ему обвинений, поскольку "он не совершил правонарушений". В свою очередь Washington Post пишет, что схожие ситуации происходили в бюро и ранее, когда ФБР не выявило угрозы в заявлявшем о своих экстремистских связях мужчине, который позднее расстрелял 49 человек в ночном клубе Орландо.

Другой скандал, как пишет издание, вызвали данные о человеке, который убил пять человек в международном американском аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд. За неделю до инцидента убийца появлялся в здании ФБР и делал "странные заявления", пишет газета. "Обличения приходят в особенно трудное время для бюро, которое в последние месяцы столкнулось с непрекращающейся критикой в политической предвзятости в расследовании в отношении президента Трампа и кандидата от демократической партии Хилари Клинтон", — пишет New York Times, а другие СМИ припоминают слова президента США Дональда Трампа о том, что репутация ФБР "разбита в пух и прах".

Землетрясение в Мексике

В центр внимания американской и европейской прессы попала новость о новом мощном землетрясении, произошедшем на юге Мексике в пятницу. Как пишет газета New York Times, сейсмологи зафиксировали землетрясение в 17.39 по местному времени (1.49 субботы по Киеву). Эпицентр стихии пришелся на город Пинотепа-Насиональ в южном штате Оахака — одном из туристических направлений в стране. При этом толчки ощущались даже в столице страны Мехико, в 225 милях от эпицентра.

Тысячи человек праздновали китайский Новый год на столичных улицах, когда сработала предупреждающая о толчках сирена, пишет Daily Mail. Опасаясь обрушения зданий, во многих городах люди выбегали на улицы, сообщает газета USA Today. "Сейсмический взрыв в прошлом сентябре заставил людей пугаться при малейшем потряхивании, были заметны слезы на лицах тех людей, которые пережили прошлое мощное землетрясение", — описывает NYT. В серии прошедших в сентябре землетрясений, по разным оценкам, погибло до 200 человек, многие жилые дома получили значительные разрушения.

Вскоре после пятничного происшествия, правительство объявило, что землетрясение не вызвало значительных разрушений и не привело к жертвам среди населения. Власти попросили жителей закрыть вентили газа и соблюдать осторожность.

Детали интрижки

Журнал New Yorker опубликовал большой материал об интрижке Дональда Трампа с моделью журнала Playboy Карен Макдугал, первое упоминание о которой появилось во время предвыборной компании. Тогда газета Wall Street Journal написала, что компания Дэвида Пекера — сторонника Трампа — заплатила Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом. Трамп отрицал связь с моделью, однако сейчас Макдугал подтвердила журналу New Yorker связь с американским лидером. Издание получило в распоряжение шестистраничный рукописный документ – записки модели, в которых она рассказывает детали встреч с будущим президентом США. Модель подтвердила свой подчерк и подлинность записок.

Как пишет журнал, в записках Макдугал описала свое знакомство с будущим президентом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года, а также попытки Трампа дать модели деньги после их интимной связи. "Я посмотрела на него и почувствовала огорчение. И сказала: "Нет, спасибо, я не такая девушка", — цитирует издание модель. Издание приводит детали соглашения о конфиденциальности — женщина пожизненно передала все права на историю компании Дэвида Пекера. Сейчас Макдугал заявила, что опасается финансовых последствий за разглашение сведений в нарушение контакта. Шесть бывших сотрудников Пекера рассказали журналу, что постоянно занимались "убийством" различных историй. "У нас были истории и мы выкупали их, хорошо зная, что они никогда не выйдут", — заявил Джерри Джордж, экс-редактор компании Пекера, не уточняя цель и фигурантов выкупаемой информации. "Более 20 женщин уже обвиняли Трампа в сексуальных домогательствах, начиная от нежелательных прикосновений и заканчивая нападением. Трамп отрицал все нарушения и иногда заявлял, что не знает этих женщин", — отмечает в этой связи британская Guardian.